השוטר לנהג המובך שנתפס בכביש: "אתה טס לסופר פארם" | צפו

פעילות מוגברת של משטרת התנועה ברחבי הארץ במסגרת מבצע 'דרך בטוחה' הובילה בסוף השבוע לתפיסה חריגה ומקוממת במיוחד של נהיגה בריונית ומסכנת חיים. שוטרי משטרת התנועה הארצית של שלוחת ימת"א מנשה, אשר התפרסו בכוחות מוגברים לאורך ציר 65 כחלק מהמאבק הלאומי בתאונות הדרכים, קלטו במכשיר הממל"ז (מד מהירות לייזר) רכב פרטי כשהוא נע במהירות שיא מטורפת של 198 קילומטרים לשעה, בקטע כביש שבו המהירות המרבית המותרת על פי החוק עומדת על 90 קמ"ש בלבד. מדובר בחריגה קיצונית של יותר מפי שניים מהמותר, המהווה סכנה מוחשית ומיידית לנהג עצמו ולכלל משתמשי הדרך הנעים בציר המרכזי.

השוטרים שזיהו את הרכב הדוהר חתרו למגע, סימנו לו לעצור בצד הדרך ועיכבו את הנהג, צעיר בן 22 תושב היישוב כפר קרע. רגע המעצר הדרמטי ותשובותיו של הנהג תועדו במלואם במצלמת הגוף של השוטר שביצע את האכיפה בשטח.

בתיעוד שנחשף מהמצלמה נשמע השוטר כשהוא פונה אל הנהג הטוען להגנתו כי מיהר לקנות תרופות, ואומר לו בטון תקיף אך נדהם מהמהירות שנמדדה: "אני אומר לך, המהירות שלך היא 198 קמ"ש. אתה טס לסופר פארם, לא נוסע לסופר פארם. המהירות הזו היא סכנת נפשות, אין שום סיבה בעולם שמצדיקה טיסה כזו על הכביש".

הנהג הצעיר נראה בסרטון כשהוא מנסה להסביר את מעשיו ומביע לחץ רב, אך השוטרים הבהירו לו כי מדובר בעבירה חמורה שאינה ניתנת לפרשנות או לסלחנות.

בעקבות התפיסה החמורה, הנהג נעצר במקום והובא באופן מיידי לחקירה פלילית מקיפה בפני בוחני התנועה של מרחב מנשה. מדובר בהליך מזורז שמטרתו להרחיק נהגים מסוכנים מהכביש באופן מיידי לפני שיגרמו לאסון.

בתום חקירה ממושכת ונוקבת, שבה הוטחו בנהג הראיות החותכות ממכשיר הלייזר ומצלמות הדרך, הוא הובא בפני שופט ושוחרר בתנאים מגבילים מחמירים ביותר, הכוללים חובת שהייה במעצר בית מלא, לצד פסילת רישיונו וצעדים משפטיים נוספים שיינקטו נגדו בימים הקרובים עם הגשת כתב האישום.

במשטרת ישראל מדגישים כי התפיסה הזו היא חלק ממערך אכיפה נרחב וחסר פשרות במסגרת מבצע 'דרך בטוחה', אשר הושק במטרה לייצר הרתעה משמעותית נגד עבירות תנועה קשות ומשפיעות, ובראשן מהירות מופרזת, נהיגה בזמן פסילה ובריונות כביש. המבצע, שמתוכנן להימשך לכל אורכו של חודש יוני, מתמקד בצירים מועדים לפורענות ובכבישים אדומים שבהם נרשמו בעבר תאונות קטלניות. גורמים באגף התנועה ציינו כי מהירות כזו בכביש דו-סטרי או בצירים מרכזיים מקצרת באופן דרסטי את זמן התגובה של הנהג והופכת כל פגיעה קלה לתאונה קטלנית בלתי נמנעת, ולכן המשטרה תמשיך להפעיל את כל האמצעים הטכנולוגיים הגלויים והסמויים, כולל מארבי לייזר ומכוניות סמויות, כדי ללכוד את אותם נהגים המסכנים את הציבור ולהביאם לדין מאחורי סורג ובריח.