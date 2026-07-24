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סוף טוב לחיפושים

ברוך ה': הילד יובל כוגן בן ה-4 אותר בריא ושלם לאחר יממה של חיפושים

לאחר יממה של חיפושים אינטנסיביים באזור אשקלון • מאות כוחות חירום, זק"א ומשטרה פעלו ללא הפסקה | סוף טוב למרוץ נגד הזמן (בארץ)

40תגובות
יובל כוגן (צילום: דוברות המשטרה)

ברוך ה' - סוף טוב לחיפושים המתישים: יובל כוגן, ילד בן 4 שנעלם אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר לפני זמן קצר כשהוא בריא ושלם. החיפושים, שנמשכו כמעט 24 שעות רצופות, הסתיימו בהקלה גדולה למשפחה ולמאות המתנדבים שפעלו בשטח.

הילד נעלם אתמול בשעה 13:00 באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף בחוף הצפוני של אשקלון, בעת שהיה בטיול משפחתי עם אביו ואחיותיו. על פי הדיווחים, הילד התחיל לחקור שיח בדיונות, ולאחר 3-4 דקות של חוסר תשומת לב, הוא נעלם כלא היה.

במהלך היממה האחרונה פעלו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א לצד , כוחות החירום וגורמי ההצלה, תוך הפעלת כלל אמצעי האיתור שברשות הארגון. מתנדבי זק"א ביצעו סריקות נרחבות מהקרקע ומהאוויר באמצעות רכבי שטח 4X4, רחפנים מתקדמים וציוד טכנולוגי ייעודי.

אריה בלומנפלד, מפקד זק"א 360 צוות אשקלון, מסר: "לאחר יממה של חיפושים של מתנדבי זק"א 360, הילד אותר בריא ושלם. אני רוצה להודות לכלל המתנדבים שפעלו בשטח ולא ויתרו עד למציאתו".

התיעוד האחרון של יובל כוגן
התיעוד האחרון של יובל כוגן| צילום: צילום: מצלמת אבטחה

החיפושים התנהלו במקביל בשלוש זירות - בים, באוויר ועל פני הקרקע. תנאי השטח בזירת האירוע היו מורכבים ביותר והקשו על פעולות הסריקה, שכן מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

במהלך החיפושים הצטרפו גורמים נוספים למאמצים, כאשר שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להעמיד לרשות החיפושים ספינה של רשות הספנות והנמלים, המצוידת באמצעי סריקה מתקדמים. כמו כן, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם דינה כוגן, אימו של יובל, והביע את דאגתו העמוקה תוך שהוא מעדכן אותה כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ.

(צילום: מצלמת אבטחה)

בזק"א מודים לכלל הכוחות שפעלו בשיתוף פעולה מלא לאורך שעות החיפושים, ומביעים תקווה כי הילד ומשפחתו יזכו מעתה לשקט ולרוגע. דוברות יכ"ל מסרה: "אנו מודים לרבבות אלפי ישראל על הסיוע בהפצה ובחיפושים".

האם, שחששה במהלך החיפושים כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד, יכולה כעת לנשום לרווחה. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה אתמול בדאגה רבה. "אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות". כעת, לאחר שהילד אותר בריא ושלם, המשפחה יכולה לחזור לשגרת חייה.

משטרהנעדרחיפושיםזק"אאשקלוןהיעדרותיובל כוגן

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34
ברוך השם!!
רן
33
ברוך השם!!!
ברוך פודה ומציל!!!!
32
אמן בקרוב אצל היימנוט קסאו ומוישי קליינרמן
😓😓
אבא אתה הכל יכול!!! אין עוד מלבדך
אמן אמן ואמן!!!!!!
31
תודה לה'!!! אין על עם ישראל בעולם!!! מרגש כל פעם מחדש לראות את כמות האנשים שבאים לעזור!! אין כמוכם!!!!
משיח עכשיו!
30
ניסי ניסים. בחם כזה ..שהשם ירחם
אבא תודה!!
29
ב״ה
מדהים
28
ישתבח שמו
ב"ה
27
כתבה חסרה: היכן מצאו? איפה שהה עד עתה?
יהודה
מצאו אותו בניצנים הזויה קצת הילד איך הגיע לשם היה בחוף באשקלון
מצאו
26
זה היה זקא של החילונים שהם כל כך השקיעו בחיפושים. לשמאלנים פתרונים.
יוסקה
מאיזה רוח ושד הגעת
בוסקא
מה זה השטויות האלו... ילד בן 4!!!
ליילה
25
ב"ה, ישתבח שמו לעד! תודה לה'!!
ש'

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