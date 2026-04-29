לקראת פיצוח התיק

פריצת דרך בחקירת רצח זלקה: אלו הממצאים שאותרו בזירה

בקבוקי ספריי שלג עם DNA נמצאו בפחי אשפה | דוחות ראשוניים התקבלו, ממתינים לתוצאות סופיות | עד כה: 13 עצורים במסגרת הפרשה (בארץ)

התפתחות משמעותית נרשמה בחקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל בפתח תקווה: צוות החקירה ביחידה ללוחמה ב (יל"פ) מרחב שרון הצליח לאסוף ממצאים פורנזיים מהותיים מזירת האירוע הקטלני, שעשויים להוות ראיה מכרעת בתיק. כך פורסם הערב בערוץ I24.

על פי הנמסר מגורמים בחקירה, בידי החוקרים בקבוקי ספריי שלג ששימשו לפי החשד את התוקפים במהלך האירוע. הבקבוקים אותרו בפחי אשפה באזור, ועל חלקם נמצאו עקבות DNA. הממצאים נשלחו לבדיקות מעבדה מקיפות, ודוחות ראשוניים כבר התקבלו בידי צוות החקירה.

גורם בכיר מסר כי החוקרים הצליחו כבר לקשור את מרבית המעורבים לזירת הרצח באמצעות הממצאים הפורנזיים שנאספו. כעת ממתינים לתוצאות הסופיות של הבדיקות המעבדתיות, שצפויות לחזק את חומר הראיות נגד החשודים.

בביתו של החשוד המרכזי בפרשה, נער בן 15, נתפסו אמצעי תקיפה נוספים במהלך חיפוש שערכו כוחות המשטרה. יחד עם זאת, הסכין שבה נדקר זלקה ז"ל טרם אותרה.

כזכור, ימנו זלקה ז"ל נרצח בערב יום העצמאות לאחר שביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות הפיצרייה בה עבד. לפי החשד, הנערים תכננו מראש את הנקמה, ארבו לו בסיום משמרתו, ביצעו בו לינץ' ודקרו אותו מספר פעמים.

זלקה פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבק על חייו במשך יומיים, אך בסופו של דבר נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. הפרשה זעזעה את המדינה כולה, והובילה את מפכ"ל המשטרה להורות על מבצע ארצי נגד פשיעת הנוער.

עד כה נעצרו 13 חשודים בפרשה, כולם קטינים תושבי פתח תקווה. החשוד המרכזי שומר על זכות השתיקה בחקירותיו. בית המשפט האריך את מעצרם של מרבית החשודים בהתאם לצורכי החקירה.

משטרהכתב אישוםרצחפתח תקווהימנו בנימין זלקה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

יש סרטון רואים את הדוקר אז מה הממצאים ייצרו מציאות חדשה?
לא מבין
ככה זה שאין תורה ויראת שמיים במקום זה יש סכינים וסמים משרד החינוך ? אולי משרד האפסים !
