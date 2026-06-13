אירוע טרגי התרחש ביום שישי האחרון כאשר תינוק בן 8 ימים בלבד פונה במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים, ולמרות מאמצי החייאה נקבע מותו. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע החריג.

התינוק פונה מאולם באחד מיישובי המועצה האזורית מטה בנימין כשהוא ללא דופק. צוותי מד"א שהגיעו למקום החלו במאמצי החייאה כבר בזמן הפינוי, תוך ביצוע פעולות החייאה מתקדמות במהלך הנסיעה לבית החולים.

עם הגעתו לבית החולים הדסה הר הצופים, המשיכו צוותי המחלקה לרפואה דחופה בילדים במאמצי ההחייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו של התינוק. מדובר באירוע יוצא דופן ומזעזע, בו תינוק בן ימים ספורים בלבד מגיע לבית החולים במצב קריטי כזה.

בעקבות האירוע החריג, הועבר דיווח למשטרת ישראל, שפתחה בבדיקה מקיפה של הנסיבות שהובילו למצבו של התינוק.