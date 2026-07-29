צפו בזמן אמת ברצח המזעזע: הפרטים המזעזעים שנחשפו על החשודות

פרטים מזעזעים נחשפו היום (רביעי) בבית המשפט בדיון להארכת מעצרן של שתי החשודות המרכזיות ברצח המנוח בניהו רזי ז"ל. על פי הנתונים שהציגה המשטרה, החשודות לא רק תכננו את הרצח והזמינו אותו, אלא צפו בו בזמן אמת באמצעות שיחת וידאו ואף דרבנו את המבצעים להחריף את אלימותם עד לתוצאה הקטלנית.

בית המשפט הורה על הארכת מעצרן בעשרה ימים נוספים, לאחר שנציג המשטרה הבהיר כי החשדות נגד השתיים התחזקו באופן משמעותי. החשודות מסרו מספר גרסאות סותרות במהלך חקירותיהן, והחוקרים מצאו ראיות המעידות על מעורבותן העמוקה בפשע.

נציג המשטרה הדגיש בדיון את זלזולן החמור של החשודות בחיי אדם. "התנהלותן מלמדת שחייו של המנוח לא היו שווים בעיניהן דבר", ציין בדבריו. על פי הנמסר, החשודות הסתכסכו מוקדם יותר עם הקורבן, ובעקבות כך החליטו לפעול נגדו.

עוד בטרם ההגעה לזירה, שלחה אחת החשודות הודעת איום תוקפנית לקורבן. בהודעה הבהירה לו כי היא בדרכה "להראות לו" כיצד לנהוג בו, בעקבות דברים שאמר עליהן. מסכת האיומים והדרבון לאלימות שהתגלתה בחקירה מצביעה על תכנון מוקדם ונקמנות.

צפייה בזמן אמת ודרבון למוות

אחד הגילויים המזעזעים ביותר שעלו בדיון הוא כי בעת שבוצע המעשה הקטלני בתוך הדירה, צפתה אחת החשודות באירוע בזמן אמת. היא ישבה ברכב שחנה סמוך למקום וצפתה באמצעות שיחת וידאו שביצעה אליה החשודה השנייה מתוך הדירה.

כאשר ראתה שהאירוע אינו מתלהט כפי שרצתה, היא דרבנה את המבצעים ואף דרשה מהמפעיל שלהם לקנוס את המעורבים ולהסלים את אלימותם. בידי החוקרים ראיות, הודעות ואמירות מוקדמות המעידות באופן חד-משמעי כי היא ידעה על כוונת המבצעים, עודדה אותם, ואף התבטאה בחיסולו של הקורבן באותו היום.

גרסאות סותרות וראיות מפלילות

חרף טענותיהן של החשודות בחקירה כי לא התכוונו שזה ייגמר במוות, הראיות שבידי החוקרים מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. החשודות מסרו מספר גרסאות סותרות במהלך חקירותיהן, דבר שהחזיק את החשדות נגדן.

המשטרה ממשיכה בפעולות חקירה מאומצות לגיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגד כלל המעורבים באירוע. הארכת המעצר בעשרה ימים נוספים תאפשר לחוקרים להשלים את פעולות החקירה הרבות שנותרו, בטרם יוגשו נגד החשודות כתבי אישום חמורים.

כזכור, החשוד המרכזי ברצח, אביאור ששון, נעצר לאחר מצוד מורט עצבים שהסתיים במנהרת הראל. בנוסף, נעצרה קצינת שב"ס בחשד שסייעה לו להימלט במהלך המנוסה.