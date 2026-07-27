טירוף: השוטר ביקש מהנוסעים לרדת מהרכב - זה מה שעשה מיד הנהג

דרמה ביטחונית ופלילית חוצת מחוזות שהחלה בבדיקה שגרתית באזור המרכז הסתיימה בסופו של דבר במעצר דרמטי בדרום הארץ: שוטרי תחנת מודיעין במחוז מרכז עצרו שני אחים, תושבי העיר אשדוד, לאחר שעל פי החשד היו מעורבים בהסעה ובהעסקה של שוהים בלתי חוקיים. במהלך האירוע, אחד החשודים אף ניסה לדרוס שוטר במטרה להימלט - דבר שגרר ביצוע ירי חודר לעבר גלגלי הרכב, פתיחה בסריקות נרחבות והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים עד ללכידתו.

כל המאורע החל במהלך פעילות אכיפה וסיור שגרתית של שוטרי תחנת מודיעין, אשר זיהו בכבישי האזור רכב שסימנים שונים עוררו את חשדם כי הוא מסיע שוהים בלתי חוקיים. שוטר סיור ניגש אל כלי הרכב, הזדהה כחוק והחל בביצוע בדיקה של הנוסעים. במהלך הבדיקה התברר החשד כנכון, ואותרו ברכב שני תושבי שטחים השוהים בישראל ללא אישורי כניסה כחוק.

השוטר הורה לשני השוהים הבלתי חוקיים לרדת מהרכב, אולם ברגע זה התפתחו האירועים במהירות: הנהג החליט שלא להסגיר את עצמו, לחץ על דוושת הגז, החל בנסיעה פרועה ואף ניסה לפגוע ולהתנגש בשוטר שעמד בסמוך אליו. השוטר, שחש סכנה מידית, הגיב בתושייה וביצע ירי מדויק לעבר גלגלי הרכב הנמלט במטרה לעצור אותו. למרות הנזק שנגרם לגלגלים, הנהג לא עצר, המשיך בבריחתו המטורפת והתרחק במהירות מהמקום לכיוון מחוז דרום.

בשלב זה הופעלו במשטרה אמצעים טכנולוגיים שונים לצורך איכון הרכב והתחקות אחר מסלול בריחתו. הפעילות הטכנולוגית המהירה הובילה לזיהוי הרכב הנמלט כשהוא נכנס לתחומי העיר אשדוד. בלשי תחנת מודיעין, שיצאו בעקבותיו, חברו לצוותי הבילוש של תחנת אשדוד והחלו בסריקות ממוקדות בגזרת העיר. בתום הסריקות אותרו הרכב והנהג החשוד כשהוא שוהה בסמוך לבית אחיו בעיר, והוא נעצר מיידית על ידי הבלשים.

במסגרת הפעילות והחקירה בשטח, פשטו הבלשים גם על ביתו של האח באשדוד, ושם חיכתה להם הפתעה נוספת: בתוך הבית אותר שוהה בלתי חוקי שלישי. מחקירה ראשונית עולה החשד כי האח המקומי העסיק את האזרח הפלסטיני באתר שיפוצים הפועל במקום.

בסיומו של המרדף והחיפושים נעצרו חמישה מעורבים: הנהג הנמלט בחשד להסעת שב"חים, ניסיון דריסת שוטר והימלטות ממעצר; אחיו בחשד להעסקת שב"ח; וכן שלושת השוהים הבלתי חוקיים עצמם. רכבו של החשוד נתפס ונגרר לתחנת המשטרה לצורך המשך מיצוי הראיות, ובהתאם לצורכי החקירה יובאו המעורבים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.