שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן עצרו בימים האחרונים תושב בני ברק כבן 40, בחשד לביצוע מעשים חמורים בשני קטינים בתחום העיר החרדית. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה וממושכת שניהלו חוקרי המחלק ללוחמה בפשיעה ולעבירות חמורות בתחנה, בעקבות תלונות שהתקבלו במהלך חודש יוני.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, במהלך חודש יוני התקבלו במשטרה שתי תלונות נפרדות מקטינים, מהן עלה החשד כי החשוד ביצע בהם מעשים חמורים בעת ששהה בסביבתם בעיר בני ברק. עם קבלת התלונות הקשות, פתחו חוקרי המשטרה בפעולות חקירה מורכבות וסמויות, שכללו גביית עדויות, איסוף ממצאים שונים וגיבוש תשתית ראייתית ראשונית לצורך ביסוס החשדות נגד החשוד.

עם מעבר החקירה שלשום לגלוי, פשטו השוטרים על מקום הימצאו של החשוד ועצרו אותו לחקירה דחופה בתחנת המשטרה. בתום חקירתו הראשונית, ולאור חומרת המעשים המיוחסים לו והחשש ממסוכנות, הוחלט על כליאתו עד להמשך ההליכים.

אתמול הובא החשוד לדיון בעניינו בבית משפט השלום בתל אביב, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך ביצוע פעולות חקירה נדרשות. השופט נעתר לבקשה והאריך את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב (2.8.26), על מנת לאפשר לחוקרים להשלים את איסוף הראיות ולחקור את החשוד בהרחבה.

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קריאה לנפגעים נוספים

במשטרה מעריכים כי לא מדובר באירועים בודדים וכי ייתכן שישנם נפגעים נוספים שלא התלוננו עד כה. כחלק ממאמצי החקירה והרצון להגיע לחקר האמת ולמנוע פגיעות נוספות, פונה המשטרה לציבור וקוראת לכל מי שנפגע מהחשוד, או למחזיקים במידע על אירועים דומים נוספים שבהם היה מעורב, ליצור קשר עמה.

הציבור מוזמן לפנות לחוקרי התחנה בטלפון או בהודעת וואטסאפ למספר 050-5065976, או להגיע ישירות להגשת תלונה בתחנת בני ברק–רמת גן. במשטרה מדגישים כי כל פנייה תטופל בסודיות מלאה ובמקצועיות, וכי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה בביטחון הציבור, ובפרט עבירות חמורות מסוג זה.