קצינת שב"ס נעצרה בחשד שסייעה לחשוד ברצח בניהו רזי להימלט

בפעילות חקירה סמויה משותפת של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, נעצרה הבוקר (שלישי) קצינת שב"ס בחשד למעורבות בשיבוש חקירת רצח המנוח בניהו רזי ז"ל בירושלים והפרת אמונים.

המעצר מהווה התפתחות משמעותית במצוד אחר החשוד המרכזי ברצח, אביאור ששון, הנמצא בבריחה והמשטרה מבקשת מהציבור לסייע בחיפושים אחריו.

הקצינה, בת 34 מהוד השרון המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ, נעצרה בעקבות מידע שהתקבל בשירות בתי הסוהר. החשד שעלה הוא כי הקצינה מקיימת קשר עם אחיו של ששון - אסיר המרצה עונש מאסר במתקן.

החקירה הסמויה שהחלה בעקבות המידע חשפה, לפי החשד, כי הקצינה פעלה יחד עם האסיר לשיבוש חקירת הרצח ולסיוע לחשוד המרכזי הנמצא במנוסה. הפעילות המשותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון של מחוז ירושלים יחד עם חוקרי שירות בתי הסוהר הובילה למעצרה של החשודה.

החשודה הועברה לחקירה במשרדי היל"פ של מחוז ירושלים. בסיום החקירה ובהתאם לממצאים, תתקבל ההחלטה האם להביאה בפני בית המשפט.

רפ"ק רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות במרחב ציון, אמרה הבוקר: "המצוד אחר החשוד ברצח ממשיך להתנהל סביב השעון והחוקרים פועלים לילות כימים כדי להשיג כל בדל מידע שעלול להסגיר את מיקומו ולהביא למעצרו.

"אמרנו כבר בתחילת החקירה, נגיע לכל אדם שידו נגעה באירוע ולכל מי שמסייע לשיבוש החקירה או לבריחתו של החשוד, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים".