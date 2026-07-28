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עימות חריג בעליון | השופט לעו"ד החרדי: "יש איסור להתגייס? מה זה הדבר הזה?!"

חילופי דברים חריגים התרחשו בבית המשפט העליון במהלך דיון על חוק המעצרים, כאשר עו"ד נתן רוזנבלט טען כי קיים איסור תורני גורף להתגייס. השופט דוד מינץ הזדעזע: "האם כבודו רוצה שאני אפעל כנגד פסיקות הרבנים?" | צפו (חרדים)

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צפו בקטע מהעימות
צפו בקטע מהעימות| צילום: צילום: דוברות הרשות השופטת

דיון סוער וטעון במיוחד התקיים בבית המשפט העליון סביב סוגיית חוק המעצרים והשלכותיו על הציבור החרדי. במוקד העימות עמדו שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, ועו"ד החרדי נתן רוזנבלט, כאשר השניים התווכחו סביב השאלה: האם ראוי להציב אדם דתי בדילמה בין חוקי המדינה לבין ציוויי התורה?

העימות הגיע לשיאו כאשר עו"ד רוזנבלט הציג את עמדתו העקרונית בפני ההרכב: "השאלה שעומדת בפני בית המשפט, האם במדינה יהודית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או בקול החוק?"

דברים אלו הציתו תגובה חריפה ומידיית מצד השופט מינץ, שלא הסתיר את תדהמתו מהטענה לפיה גיוס לצה"ל מנוגד להלכה באופן מוחלט:

השופט מינץ: "אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים ופשוט לא מאמין למה שאני שומע, יש איסור תורני להתגייס?".

רוזנבלט: "כן".

השופט מינץ: "כנראה שזה נתון במחלוקת רצינית מאוד, כנראה".

"רוזנבלט: "כל גדולי ישראל".

השופט מינץ: "לא כל גדולי ישראל, אדוני כנראה מדבר באופן מגזרי, עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה?"

רוזנבלט לא נרתע מהביקורת והשיב, תוך שהוא מדגיש את המחויבות של בני הציבור החרדי לפסיקת רבותיהם: "לציבור החרדי יש את הרבנים שלו, האם כבודו רוצה שאני אפעל כנגד פסיקות הרבנים? האם זה הגיוני להעמיד אדם בדילמה כזו האם הוא שומע בקול התורה או בקול החוק?".

בג"צעו"ד נתן רוזנבלטחוק המעצרים

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18
לא עו"ד רוזנבלט, אין איסור להתגיס. נבדיל בין 2: מי שלומד עושה אולי יותר מכל המשרתים. ועל מי שלא לומד יש איסור להתגיס לצבא בו בג"ץ משליט את ה"פרוגרס"
מישהו ששרת בצבא
צבא שמביא לתוצאה בה יהודי שומר תורה ומצוות יורד במהלך השירות מבחינה רוחנית - איזה היתר יש לשרת בו?
יהודה
כן יש איסור תורה להתגייס של גילוי עריות שיש בצבא בטח אסור להתגייס
משה
17
באמת אין איסור כזה בתורה להתגייס לצבא אלא בכל התורה אנחנו רואים הפוך יש מצווה להתגייס עורך דין הזה סיבך את כל הציבור היה מחפש תירוץ אחר הגיוני שמניח את הדעת.
ב.ב
מצווה להתגייס לצבא עם שירות משותף?
דתילונצ'יק
יש מצוה להתגייס כשהצבא הוא צבא יהודי ולא לצבא של שוויון מגדרי, "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחרך" מכיר פסוק כזה בתורה?, הצבא היום הוא סכנה רוחנית ממשית וכן אסור בתכלית האיסור להתגייס.
ביתרי
ממציא איסורים מהשרוול לפי זה אסור ללכת גם ברחוב ועוד איך נודע ביהודה היה מתיר ללכת לצבא של הגויים והחפץ חיים כתב ספר שלם איך להתנהל בצבא של הגויים ולא אמר למות למות אלא לחיות ולשמור תורה ומצוות למרות הכל.
ב.ב
כתוב בתורה שחור על גבי לבן , 'מבן עשרים שנה ומעלה', לא בת עשרים שנה, אז אכן יש מצווה להתגייס אבל לא לכזה צבא כמו היום.
אברהם
16
תשמעו מה שאני רואה כאן כמה כל אחד חי את חייו, זה קטע איך אפשר שיהיו דיבור הוגן ומבין אם מדברים בצורה כזו עדיף כבר לא לדבר אבל ברור שעדיף לדבר מתוך מקום שכל צד בא ללמוד מיהו הצד השני ולא מיהו עצמו
מבין
15
השאלה היא האם הציבור החרדי מכיר בקיומם של גדולי הציונות הדתית? וזאת כמובן מבלי להוריד מקדושתם של גדולי ישראל החרדים האשכנזים והספרדים כאחד אבל עם ישראל הוא אחד!! ורב שקיבל הסמכה מהרבנות הראשית צריך להכיר בדעותיו ולא למחוק אותם
אלעד
קודם תקרא נתונים כמה מהציונות הדתית התגייסו ועזבו את הדת ואח"כ תפמפם .
ביתרי
זה לא קשור לצבא, בציונות הדתית הרבה יותר פתוחים וזה מה שזה גורם. רוב החילונים הם חילונים כבר בכיתה יב בסתר או בגלוי ופשוט בצבא כשהם לא ליד ההורים הם מראים את זה. אני אישית לא מכיר אף אחד שהפסיק להיות דתי בצבא אלא שדווקא כל עוד הוא היה בצבא הוא קיים מצוות ואחר כך בעבודה הפסיק
...
מה הקשר שקיבל הסמכה מהרבנות הראשית? משפט של עם הארץ.. כאילו רב זה תואר כמו דוקטור שחל רק בנתינת תואר רשמי.. יש המוני אברכים שהם תלמידי חכמים הרבה יותר גדולים מכאלה שעברו מבחנים על שבת ונידה.. רב זה תלמיד חכם, לא בהכרח מי שקיבל תעודה מהרבנות
מאן דהו
14
בלי התורה גם השופט לא היה פה רק התורה ולומדיה הם שהביאו את כל עם ישראל לארץ ישראל לומדי התורה הם עינינו ואהבתינו ודאגותינו וליבנו להם מגיע כל העולם הזה והבא שלא תמוש התורה מפי עם ישראל לעולם
שחר גבריאל
13
ככה בלי להתבלבל. כן!! די לליקוקים
יאיר
12
טוב מאוד, אנחנו לא צריכים להתבייש, צריך לומר את הדברים בצרורה ברורה ובקול רם. יש איסור להתגייס נקודה. הדתי לאומי לא קשור אלינו שיעשו מה שהרבנים שלהם אומרים להם. אנחנו חרדים גאים !
מיכאל
11
כל הכבוד אין לנו מה להתבייש או ליפיף את ההלכה הפסוקה אמת תורתנו הקדושה
עריק גאה
10
אמיתי, נמאס לי מהכלי ניגוח הפוליטי המטורף הזה.
עייף מתופעת בגץ
9
אז בג"ץ רוצה לכפות על החרדים את דרך התורה של הדתיים לאומיים? האין זו כפייה?
רוני

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