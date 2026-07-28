דיון סוער וטעון במיוחד התקיים בבית המשפט העליון סביב סוגיית חוק המעצרים והשלכותיו על הציבור החרדי. במוקד העימות עמדו שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, ועו"ד החרדי נתן רוזנבלט, כאשר השניים התווכחו סביב השאלה: האם ראוי להציב אדם דתי בדילמה בין חוקי המדינה לבין ציוויי התורה?

העימות הגיע לשיאו כאשר עו"ד רוזנבלט הציג את עמדתו העקרונית בפני ההרכב: "השאלה שעומדת בפני בית המשפט, האם במדינה יהודית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או בקול החוק?"

דברים אלו הציתו תגובה חריפה ומידיית מצד השופט מינץ, שלא הסתיר את תדהמתו מהטענה לפיה גיוס לצה"ל מנוגד להלכה באופן מוחלט:

השופט מינץ: "אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים ופשוט לא מאמין למה שאני שומע, יש איסור תורני להתגייס?".

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רוזנבלט: "כן".

השופט מינץ: "כנראה שזה נתון במחלוקת רצינית מאוד, כנראה".

"רוזנבלט: "כל גדולי ישראל".

השופט מינץ: "לא כל גדולי ישראל, אדוני כנראה מדבר באופן מגזרי, עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה?"

רוזנבלט לא נרתע מהביקורת והשיב, תוך שהוא מדגיש את המחויבות של בני הציבור החרדי לפסיקת רבותיהם: "לציבור החרדי יש את הרבנים שלו, האם כבודו רוצה שאני אפעל כנגד פסיקות הרבנים? האם זה הגיוני להעמיד אדם בדילמה כזו האם הוא שומע בקול התורה או בקול החוק?".