בדיון חריג ודרמטי שהתקיים הבוקר (שלישי) בבית המשפט העליון, הציגו נציגי היועץ המשפטי לממשלה ויועמ"שית הכנסת עמדה חד משמעית: חוק המעצרים, שנועד למנוע מעצר לומדי תורה שהוגדרו כעריקים, חייב להיפסל. הדיון התקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים בראשות המשנה לנשיא נועם סולברג, בעקבות עתירות נגד החוק שקידם יו"ר ש"ס אריה דרעי.

בהחלטה חריגה, הממשלה בחרה שלא להיות מיוצגת בדיון כלל. דרעי הוביל קו לפיו אין טעם להציג עמדה הגנתית, מתוך הבנה שבית המשפט יפסול את החוק בכל מקרה. כזכור, בשבוע שעבר הוציא בית המשפט העליון צו שעצר את כניסת החוק לתוקף עוד לפני שפורסם ברשומות.

"לא עומד אפילו ברכיב אחד"

עו"ד ענר הלמן, שייצג את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, תקף את החוק בחריפות. "מדובר בחוק פסול ופוגעני", הצהיר הלמן במהלך הדיון. "זה חוק שלא עומד אפילו ברכיב אחד מפסקת ההגבלה. הכנסת קובעת לעצמה איך מחוקקים והיא צריכה לדעת לעמוד בזה, צריך להקשיב ליועמ"שית הכנסת ולהקשיב מראש - ולא להגיע לביהמ"ש ולצפות שהוא יחליט".

הלמן הוסיף והדגיש את הפגיעה העקרונית בשוויון: "לשיטתנו, חוק שפוגע ויוצר אפליה באכיפה פלילית, לא יכול לעמוד גם שבוע. אי אפשר לחוקק חוק כזה". בהתייחסו למצב בזמן מלחמה, טען כי "אם החוק הזה ימשיך, משתמטים שנעצרו כבר - ההליך נגדם ייפסק וזה לא מוסרי בזמן מלחמה, כשלאנשי המילואים מאריכים את השירות".

"ניגוד להוראות חוק היסוד"

עו"ד יצחק ברט, נציג יועמ"שית הכנסת, הצטרף לקריאה לביטול החוק. "אין ברירה אלא לבטל את החוק", הצהיר ברט בפתח דבריו. "החוק לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת. הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד. כנראה שאין ברירה אלא לבטלו".

ברט הדגיש את הפגמים בהליך החקיקה עצמו: "נכון לעמוד על הפגמים בהליך החקיקה. אנחנו חושבים שהליך החקיקה עמד בניגוד להוראות חוק היסוד". דבריו מצביעים על בעיה מהותית בדרך שבה הועבר החוק בכנסת, מעבר לתוכנו המהותי.

"מה זה משנה אם יש מלחמה?"

במהלך הדיון העירה השופטת וילנר לעו"ד הלמן על הדגש שהוא שם במצב המלחמה. "אתה מקדיש חלק נכבד מהטיעון לכך שאנחנו במלחמה. מה זה משנה?", שאלה השופטת. "בזמן שאין מלחמה, זו לא אפליה? בזמן שלום, זו לא אפליה?".

שאלתה של השופטת וילנר מצביעה על הבעייתיות העקרונית בחוק, ללא קשר למצב הביטחוני. החוק, שנועד להיות הוראת שעה למספר חודשים עד שתקום ממשלה חדשה שתכריע בסוגיית חוק הגיוס, נתקל בהתנגדות עקרונית מצד גורמי המשפט.