אחרי תפקיד היועמ"ש: המינוי החדש של אביחי מנדלבליט

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופ' אביחי מנדלבליט, מונה השבוע לתפקיד דיקן הפקולטה למשפטים באקדמית רמת גן. הפקולטה החדשה הושקה לאחרונה בעקבות קבלת אישור המועצה להשכלה גבוהה.

במסגרת תפקידו החדש צפוי מנדלבליט להוביל את הפקולטה בתחומי ההוראה והמחקר, לפתח ולהעשיר את תוכניות הלימוד ולפעול לחיזוק הקשר בין האקדמיה לבין עולם המשפט והעשייה הציבורית.

עד לאחרונה שימש מנדלבליט דיקן בית הספר למשפטים במרכז למשפט ועסקים. לאחר סיום כהונתו כיועץ המשפטי לממשלה הוא שב לעולם האקדמי והצטרף גם לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן.

מנדלבליט, בן 61, הוא בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני ודוקטורט מאוניברסיטת בר־אילן. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בנושא "לוחמה משפטית ומדינת ישראל, ניסיון העבר ומבט לעתיד".

את דרכו המקצועית החל בפרקליטות הצבאית, שבה שירת במשך 26 שנים. במהלך שירותו כיהן כסנגור הצבאי הראשי, כסגן הפרקליט הצבאי הראשי ובהמשך כפרקליט הצבאי הראשי בדרגת אלוף.

לאחר פרישתו מצה"ל בשנת 2011 הצטרף למכון למחקרי ביטחון לאומי כחוקר בכיר. בשנת 2013 מינה אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו למזכיר הממשלה, ובשנת 2016 מונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שבו כיהן עד שנת 2022.

עם כניסתו לתפקיד החדש אמר מנדלבליט: "אני רואה בהצטרפותי לאקדמית רמת גן שליחות חינוכית ואקדמית. הכשרת דור העתיד של המשפטנים מחייבת שילוב בין מצוינות אקדמית, חשיבה ביקורתית, ערכים והיכרות עמוקה עם האתגרים המשפטיים והציבוריים של מדינת ישראל".

מנדלבליט הוסיף כי הוא מצפה לעבוד עם הסגל והסטודנטים ולהמשיך לחזק את מעמדה של הפקולטה. לפי הדברים שנמסרו, הוא בחר לקחת חלק בבנייה ובפיתוח של פקולטה חדשה למשפטים יחד עם נשיא המכללה, פרופ' מוחמד ותד.

פרופ' ותד בירך על המינוי ואמר כי מנדלבליט מביא עמו "ניסיון ציבורי ומשפטי ראשון במעלה לצד יושרה וערכיות". לדבריו, בהובלתו צפויה הפקולטה לשאוף להיות בחזית החינוך המשפטי ולהכשיר עורכי דין ברמה גבוהה.