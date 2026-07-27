בריאיון שהעניק לאתר “סרוגים”, התייחס יו”ר רשימת “בית ציוני”, ח”כ חילי טרופר, לשורת סוגיות פוליטיות, ובהן האפשרות להקמת הממשלה הבאה, גיוס החרדים והיחסים עם המפלגות החרדיות.

במהלך הריאיון נשאל טרופר את מי יעדיף לראות לצדו בקואליציה - יו”ר ש”ס אריה דרעי או יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן.

טרופר השיב: “כשאני שומע את אריה דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, יאיר גולן יודע להיכנס איתי לטנק.” חבר הכנסת הוסיף: “לא נלך לממשלה במחיר של ‘תורתו אומנותו’”

בהמשך הריאיון התייחס טרופר למשבר הגיוס והבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתשמר את ההסדר הקיים.

לדבריו, “לא נלך לממשלה עם חרדים במחיר של המשך ‘תורתו אומנותו’. בזמן שמגזר שלם עומד בצד זו פגיעה בביטחון ישראל.”

עם זאת, הוא הבהיר כי הוא מתנגד לסנקציות פליליות נגד חרדים, אך תומך בסנקציות כלכליות.

“אני נגד סנקציות פליליות. אני בעד סנקציות כלכליות. אם בחרת לא לשרת - המדינה לא צריכה לממן אותך.”

טרופר התייחס גם לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות החרדיות ואמר: ״אני ציוני־דתי וגאה בזה, אבל אני מייצג את עם ישראל ולא רק מגזר. אנחנו לא מחפשים ברית עם חרדים אלא ברית עם ציונים״.