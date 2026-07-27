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לא נתפס

את מי מעדיף הח"כ הסרוג: את החרדים - או יאיר גולן? זו התשובה שלו

חבר הכנסת חילי טרופר התראיין לאתר 'סרוגים' שם נשאל במי יבחר אם יעמידו בפניו שתי אפשרויות, לשבת עם החרדים בקואליציה, או עם מפלגת השמאל - הדמוקרטים | זה מה שענה חבר הכנסת הסרוג המזוהה עם הימין-מרכז (חדשות) 

10תגובות
חילי טרופר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בריאיון שהעניק לאתר “סרוגים”, התייחס יו”ר רשימת “בית ציוני”, ח”כ חילי טרופר, לשורת סוגיות פוליטיות, ובהן האפשרות להקמת הממשלה הבאה, גיוס החרדים והיחסים עם המפלגות החרדיות.

במהלך הריאיון נשאל טרופר את מי יעדיף לראות לצדו בקואליציה - יו”ר ש”ס או יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן.

טרופר השיב: “כשאני שומע את אריה דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, יאיר גולן יודע להיכנס איתי לטנק.” חבר הכנסת הוסיף: “לא נלך לממשלה במחיר של ‘תורתו אומנותו’”

בהמשך הריאיון התייחס טרופר למשבר הגיוס והבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתשמר את ההסדר הקיים.

לדבריו, “לא נלך לממשלה עם חרדים במחיר של המשך ‘תורתו אומנותו’. בזמן שמגזר שלם עומד בצד זו פגיעה בביטחון ישראל.”

עם זאת, הוא הבהיר כי הוא מתנגד לסנקציות פליליות נגד חרדים, אך תומך בסנקציות כלכליות.

“אני נגד סנקציות פליליות. אני בעד סנקציות כלכליות. אם בחרת לא לשרת - המדינה לא צריכה לממן אותך.”

טרופר התייחס גם לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות החרדיות ואמר: ״אני ציוני־דתי וגאה בזה, אבל אני מייצג את עם ישראל ולא רק מגזר. אנחנו לא מחפשים ברית עם חרדים אלא ברית עם ציונים״.

אריה דרעייאיר גולןחילי טרופר

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10
לדעתי הוא יותר מרכז שמאל מאשר מרכז ימין. היה שר התרבות ב"ממשלת השינוי" של בנט-לפיד. הוא בטח לא מייצג את מפלגת "הציונות הדתית".
יוסי
9
טרופר והנדל 2 זאבים בעור כבש הם מעדיפים להרעיב את החרדים אז תדעו לכם שאתם לא תצליחו להיכנס לכנסת תהיה לכם מפלה גדו התורה תבע את עלובונם של האברכים
טרופר והנדל 2 זאבים בעור כבש
8
אני אומר כדת"ל מובהק! הוא ממש לא מייצג ! נלך עם החרדים גם אם הם לא מזכימים איתנו לגמרי, שהרי עדיף ציבור קדוש שמור על התורה (אומנם עם חילוקים שונים עם הדת"ל, זה אותה תורה מסיני) ואגב גולן ביזה את חיילי צה"ל וקרא להם אוכלי תינוקות! כך שגם אם נרצה ציוני לא נרצה אותו!
אלמוני
7
בגלל שהוא ציוני- דתי ולא דתי- ציוני הוא מחפש ברית עם שותפים לציונות ולא עם שותפים לדת
ברור מאליו
6
"לא נתפס"? מי שחש כך, כדאי לו להתחיל להתכונן, כי אחרי הבחירות הוא יחווה דיסוננס קוגניטיבי בעוצמה שלא הכיר עד כה.
רק לא ג ושס
5
קשה להם להתנתק מהמיסיון צהל
פשוט
4
אנחנו תמיד חונכנו שלום ואחדות זה הכי חשוב. אפשר להבין את התסכול מנושא הנטל, אבל אסור שהתסכול הזה יגרום לנו לשכוח מי האחים שלנו.
אבנר
3
האמת שדווקא החזקתי מטרופר אדם רציני ושקול, חבל שהוא נופל לשיח הזה. הרי כולם יודעים שלימוד התורה הוא השמירה האמיתית של עם ישראל, חבל שמחפשים פילוג במקום אחדות.
מעודה
2
למה? מנסור עבס נכנס איתך לטנק??! יאיר גולן רוצה לחנך את הדתיים כמו הרב יגאל לוינשטיין???
אבי
1
נשמה יקרה, פשוט תתפלל על עם ישראל במקום לחפש אשמים. טרופר כותב ספרים על אחדות אבל בפועל מעדיף את השמאל הקיצוני, הלוואי שנזכה כולנו לראות את האמת ולהפסיק לריב ברשתות.
נהרי

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