כיכר השבת
"לומד תורה נחשב עבריין ברחוב"

"אמא שלי נפטרה, ואני לא יכול לטוס לחו"ל" | צפו בסיפור העצוב של העריק החרדי

הצלם שלומי כהן פגש במקרה את נהוראי, בחור בישיבה גדולה, שכמו עשרות אלפים מוגדר כ"עריק" בגלל שיושב ולומד תורה 16 שעות ביום | נהוראי, חשף את סיפורו האישי העצוב, והמחיר הכבד שמשלם בגלל העריקות - אבל בשמחה | צפו (חרדים)

14תגובות
נהוראי, מספר על המצוקה שלו כעריק
נהוראי, מספר על המצוקה שלו כעריק| צילום: צילום: שלומי כהן

הצלם שלומי כהן פגש ברחוב את נהוראי, בחור הלומד בישיבה גדולה, שכמו עשרות אלפים מוגדר כ"עריק" בגלל שיושב ולומד תורה. נהוראי, חשף בפניו את סיפורו האישי העצוב, והמחיר הכבד שמשלם בגלל העריקות, אך מקבל זאת בשמחה.

מה זה אומר ללמוד בישיבה?

"להתחיל סדר יום בשבע וחצי עד 11, שלוש סדרים. לשבת ללמוד".

יש בזה קושי?

"נותן הרבה סיפוק ושומר על עם ישראל גם".

יש עכשיו ככה חוקים נגד הציבור החרדי, להיות בחור עריק, משתמטים, כל הדברים האלו. זה משפיע עליך? אתה נקרא עכשיו עריק?

"האמת שכן, אני נקרא עריק. בתכלס, אין איזה משהו שיותר מדי משפיע עלינו על היום, ספציפית. אבל לי יצא דווקא איזה תקל, איזה מקרה, שכל המשפחה טסים.

"אמא שלי נפטרה לפני שלוש שנים, ורוצים לעשות טיול כל המשפחה. טסים לחו"ל, ואני נשאר בארץ כי אני עריק".

בעצם אתה אומר שזה הטיול הראשון אחרי שאמא נפטרה?

"אחרי שאמא נפטרה, וטסים עם כולם לחו"ל. בסוף אני שמח בשבילם שיטוסו, שיהנו, אבל בסוף יוצא שאני עריק, נשאר בארץ".

ממה אמא נפטרה?

"ממחלת הסרטן".

וזה משפיע עליך עכשיו שאתה נשאר בארץ, או שאתה שמח בשבילם? איך ההרגשה?

"שמח, ברור ששמח בשבילם. אבל אם לא היינו מגיעים למצב הזה, שכל בחור שיושב... בגלל שהוא לומד תורה, נחשב עבריין ברחוב - ההרגשה הייתה הרבה יותר טובה".

יגידו עכשיו שלומדי התורה לא צריכים לטוס לחו"ל, מה אתה אומר על זה?

"לא נכון. יש כאלה שכן צריכים לטוס, ויש משפחות כמובן שטסים. זה לא סותר".

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0 תגובות

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13
טיול לחו"ל לא אמור להיות משאת נפשו של מי שרואה את עצמו מוסר נפש על התורה. הסיבות שמתירות יציאה מארץ ישראל לא כוללות טיול.
גרשון
12
משתתף בצערך על מות אמך. באם אתה באמת שוקד על התורה יומם וליל אז גם תודה רבה לך על כך. ״המחיר הכבד״ שאתה משלם? אתם אמיתיים שאתם משתמשים במונח הזה? משפחות שאבדו את בנם הקדוש במלחמת המצווה זה מחיר כבד. לא לטוס לחו״ל, אוי אוי אוי, ממש מסכן. רחמנות, אומלל.
זעזוע ושאט נפש
11
היה צריך לכתוב "פגש באקראי את נהוראי" לא במקרה
לשלומי כהן
10
יש חיילים שהמשפחה שלהם טסה לחו"ל לטיול )אולי אחרי סיפור כזה ר"ל( אולי סיפור משפחתי אחר, ונחשו מה? הם לא יכולים לטוס לחו"ל, למה? כי הם שומרים על עמ"י
קורע לב
וזה במקרה הטוב... יש כאלה שלא יכולים כי הם עברו דירה בקביעות להר הרצל או לקריית שאול
רק לא ג ושס
9
חשבתי שהוא לא יכול לטוס להלוויה של אמא שלו... לטוס לטיול משפחתי? לא נורא, הוא יחיה
תת רמה עיתונאית
8
כותרת מטעה, חשבתי שהוא רוצה לטוס להלוויה
חרדי אבל
7
הבעיה הכי גדולה של כל הגזירות גיוס זה עם בחורים עם אזרחות כפולה. זה פשוט רשעות. אי אפשר לבקר סבים וסבתאות... שמחות... או כמו לבחור הזה שבעה... חייבים לעשות משהו.
chaya
6
כמה אימהות היו צריכות לקבור את הילדים שלהם בהרמת שנים האחרונות? כמה נשים לא ראו את הבעלים שלהם עשרות שבועות? דיי כבר בכיינים. תתגייסו ותעזרו לנו
אא
5
טרגדיה בשחקים
מתיתיהו
4
עצוב מאוד שאימך נפטרה צעירה בדמי ימיה. אבל אין לזה שום קשר לטיול המשפחתי אוליי קצת רגש כי זה בכל זאת אחרי 3 שנים. ואשריך שאתה לומד תורה ומגן על עם ישראל ועושה נחת רוח בשמיים לאימך ע"ה
אילן

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