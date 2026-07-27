מדינת הלכה וטליבאן: ליברמן שובר שיאים נגד החרדים

לברמן בריאיון באוניברסיטה - צילום: יהודה גליקמן לברמן בריאיון באוניברסיטה | צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 1:01

במהלך ריאיון חסר מעצורים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, יצא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן למתקפה חריפה במיוחד נגד המפלגות החרדיות. ליברמן, שהתארח בשיחה עם פרופסור אוריה שביט, השווה את יהדות התורה וש"ס לטאליבן, הזהיר מפני "מדינת הלכה" שמתפשטת בישראל, ודרש הקמת קואליציה ציונית וממלכתית נקייה לחלוטין משיקולים מגזריים.

ליברמן בריאיון - צילום: יהודה גליקמן ליברמן בריאיון | צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 1:13

ליברמן בריאיון - צילום: יהודה גליקמן ליברמן בריאיון | צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 0:33

"שלוש מפלגות שאישה לא יכולה להיבחר: יהדות התורה, ש"ס, טאליבן"

ליברמן לא הסתפק בכך והעלה השוואה קשה במיוחד סביב זכויות נשים וייצוג פוליטי. "אני ספרתי בעולם שלוש מפלגות שבהגדרה אישה לא יכולה להיבחר מטעמן לשום פורום, לא למועצת עיר ולא לפרלמנט: יהדות התורה, ש"ס, טאליבן. זהו," הכריז ליברמן בחריפות.

יו"ר ישראל ביתנו טען כי "הגזענות שם היא המוטו," והביא לדוגמה את היעדר השתלבותן של נשים אתיופיות באולפנות ליטאיות או נישואים בין חסידי גור לעדות המזרח. ההשוואה לטאליבן עוררה סערה, במיוחד לאור הדיווחים האחרונים על איסורי הטאליבן על שימוש בסמארטפונים ופגיעה בזכויות נשים באפגניסטן.

ליברמן בריאיון - צילום: יהודה גליקמן ליברמן בריאיון | צילום: צילום: יהודה גליקמן 10 10 0:00 / 0:10

"ממשלה מגזרית ואנטי-ציונית"

ליברמן לא חסך ביקורת גם מראש הממשלה בנימין נתניהו והקואליציה הנוכחית. "החטא הכי גדול של הממשלה הזאת שזאת ממשלה מגזרית, אנטי-ממלכתית ואנטי-ציונית," הצהיר. "הקואליציה הבאה חייבת להיות קואליציה ממלכתית וציונית, שום שיקול אחר."

לקראת סיום הריאיון, התייחס ליברמן גם למערכת היחסים עם המפלגות הערביות, וסיפר על שיחה שקיים עם מנסור עבאס. "שאלתי את מנסור עבאס, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה להיות ש"ס של ערבים. אמרתי לו מספיק לי ש"ס של יהודים. ש"ס של ערבים זה טו מאצ'," סיפר ליברמן.

דבריו של ליברמן מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר מפלגות שונות מגבשות את עמדותיהן. גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט הציב לאחרונה תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים כתנאי להצטרפות לקואליציה, ואילו הציונות הדתית קיימה את הפריימריז לרשימתה לכנסת.

יצוין כי ליברמן ודרעי היו בעבר חברים קרובים, אך הקרע ביניהם התעמק בשנים האחרונות. "היינו חברים מצוינים," אמר ליברמן בריאיון קודם, "כשאתה חבר אתה מצפה מחבר להיות חבר ולא למכור אותך ב'נזיד עדשים'."