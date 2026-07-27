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"מודל בני ברק"

מדינת הלכה וטליבאן: ליברמן שובר שיאים נגד החרדים

במהלך ראיון סוער באוניברסיטת תל אביב, תקף חבר הכנסת אביגדור ליברמן בחריפות את הציבור החרדי, השווה את אורחות חייהם לארגוני טרור קיצוניים, והזהיר מהשתלטות רוחנית ומדינת הלכה שתחולל משבר פוליטי עמוק (פוליטי)

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לברמן בריאיון באוניברסיטה
לברמן בריאיון באוניברסיטה| צילום: צילום: יהודה גליקמן

במהלך ריאיון חסר מעצורים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, יצא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן למתקפה חריפה במיוחד נגד המפלגות החרדיות. ליברמן, שהתארח בשיחה עם פרופסור אוריה שביט, השווה את יהדות התורה ו לטאליבן, הזהיר מפני "מדינת הלכה" שמתפשטת בישראל, ודרש הקמת קואליציה ציונית וממלכתית נקייה לחלוטין משיקולים מגזריים.

ליברמן בריאיון
ליברמן בריאיון| צילום: צילום: יהודה גליקמן

"מודל הולך ומתפשט"

במרכז דבריו, התייחס לאירועים האחרונים בבני ברק והזהיר מפני מגמה מסוכנת שמאיימת לדבריו לשנות את פניה של המדינה. "צריך להבין שמה שאנחנו כרגע עוברים זו טרנספורמציה ממדינה ציונית למדינת הלכה," הצהיר ליברמן בחריפות. "המודל של בני ברק הולך ומתפשט. מה זה מודל בני ברק? זה מדרכות נפרדות לנשים וגברים, עובדה שחייל במדים לא יכול להיכנס לבני ברק."

ליברמן הוסיף והפנה את תשומת הלב לאירוע האלים שבו תקפו חסידי חשמונאים חיילים. "עובדה שהחשמונאים באים, מפוצצים אותם, ושמונה חיילים נזקקו לטיפול בבית חולים. עד היום אף אחד לא נעצר ולא הוגש שום כתב אישום," טען. לדבריו, פקחי מס הכנסה אינם מסוגלים לפעול בעיר ללא ליווי של כוח משטרתי מיוחד, והתריע מפני זליגת ההפרדה לאקדמיה והרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים.

בנושא , הדגיש ליברמן כי מדובר בשילוב הכרחי של האוכלוסייה החרדית, ומחה נגד הבדלנות שיוצרת "מדינה בתוך מדינה". כזכור, בשבועות האחרונים התגברו המחאות בציבור החרדי נגד מעצרי בחורי ישיבות, כאשר חסידות גור יצאה לעצרת ענק ברחבת כלא 10 בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "שפת אמת".

ליברמן בריאיון
ליברמן בריאיון| צילום: צילום: יהודה גליקמן

"שלוש מפלגות שאישה לא יכולה להיבחר: יהדות התורה, ש"ס, טאליבן"

ליברמן לא הסתפק בכך והעלה השוואה קשה במיוחד סביב זכויות נשים וייצוג פוליטי. "אני ספרתי בעולם שלוש מפלגות שבהגדרה אישה לא יכולה להיבחר מטעמן לשום פורום, לא למועצת עיר ולא לפרלמנט: יהדות התורה, ש"ס, טאליבן. זהו," הכריז ליברמן בחריפות.

יו"ר ישראל ביתנו טען כי "הגזענות שם היא המוטו," והביא לדוגמה את היעדר השתלבותן של נשים אתיופיות באולפנות ליטאיות או נישואים בין חסידי גור לעדות המזרח. ההשוואה לטאליבן עוררה סערה, במיוחד לאור הדיווחים האחרונים על איסורי הטאליבן על שימוש בסמארטפונים ופגיעה בזכויות נשים באפגניסטן.

ליברמן בריאיון
ליברמן בריאיון| צילום: צילום: יהודה גליקמן

"ממשלה מגזרית ואנטי-ציונית"

ליברמן לא חסך ביקורת גם מראש הממשלה והקואליציה הנוכחית. "החטא הכי גדול של הממשלה הזאת שזאת ממשלה מגזרית, אנטי-ממלכתית ואנטי-ציונית," הצהיר. "הקואליציה הבאה חייבת להיות קואליציה ממלכתית וציונית, שום שיקול אחר."

לקראת סיום הריאיון, התייחס ליברמן גם למערכת היחסים עם המפלגות הערביות, וסיפר על שיחה שקיים עם מנסור עבאס. "שאלתי את מנסור עבאס, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה להיות ש"ס של ערבים. אמרתי לו מספיק לי ש"ס של יהודים. ש"ס של ערבים זה טו מאצ'," סיפר ליברמן.

דבריו של ליברמן מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר מפלגות שונות מגבשות את עמדותיהן. גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט הציב לאחרונה תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים כתנאי להצטרפות לקואליציה, ואילו הציונות הדתית קיימה את הפריימריז לרשימתה לכנסת.

יצוין כי ליברמן ו היו בעבר חברים קרובים, אך הקרע ביניהם התעמק בשנים האחרונות. "היינו חברים מצוינים," אמר ליברמן בריאיון קודם, "כשאתה חבר אתה מצפה מחבר להיות חבר ולא למכור אותך ב'נזיד עדשים'."

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2
תראו, זה נורא! אבל הזדעזעתי לראות את קריאות הבחורים לרב בשבוע שעבר, מי שזוכר, שדי מתקרב למה שהוא מדבר עליו סליחה שהכל במרומז בקיצור, אם נהיה כמו שצריך פחות נזדעזע מפעם לפעם כשאומרים עלינו דברים
שלמה
1
מה מפריע לו ששומרים על צניעות? קליפה
יוסי

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