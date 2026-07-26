שמחה גדולה התקיימה הבוקר (ראשון) ביישוב ענב שבגוש עציון, כאשר בניה סמוטריץ', בנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. השמחה המיוחדת מגיעה ארבעה חודשים לאחר שבניה נפצע באורח קשה במהלך הלחימה בגבול לבנון, ומהווה רגע של תקווה ושמחה עבור המשפחה כולה.

השר סמוטריץ' שיתף את השמחה ברשתות החברתיות, כשהוא כותב: "בניה שלנו שנפצע במלחמה מכניס היום את בנו בבריתו של אברהם אבינו. זה הניצחון של עם ישראל אל מול האויב הרצחני. עם ישראל חי. ויקרא שמו בישראל: ינון".

מסר של תקווה ונצחון

דבריו של השר סמוטריץ' משקפים את המשמעות העמוקה של הרגע - לא רק כשמחה משפחתית אישית, אלא כסמל לחוסן ולנצחיות של עם ישראל. בחירת השם 'ינון' נושאת משמעות מיוחדת, כשם המרמז על המשכיות והתחדשות.

בניה סמוטריץ' נפצע לפני כארבעה חודשים במהלך הלחימה בגבול לבנון, כאשר פציעתו הוגדרה כקשה. מאז, המשפחה עברה תקופה מאתגרת של החלמה ושיקום, עד לרגע המרגש של הברית שהתקיים הבוקר.

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שמחה משפחתית בצל המלחמה

הברית התקיימה ביישוב ענב שבגוש עציון, בהשתתפות בני המשפחה והקהילה. האירוע משקף את המציאות המורכבת של החיים בישראל בימים אלה - שמחות משפחתיות המתקיימות לצד האתגרים הביטחוניים והמחיר הכבד שמשלמות משפחות רבות.