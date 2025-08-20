בצלאל סמוטריץ' (נולד ב-1980) הוא שר האוצר בממשלת ישראל ה-37 ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית. נשוי לרבקה ואב לשבעה ילדים, מתגורר בקדומים שבשומרון. סמוטריץ' מכהן כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני במהלך מלחמת חרבות ברזל.

מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023, סמוטריץ' נוקט בעמדה נחרצת בנוגע להתנהלות המלחמה מול חמאס. הוא מתנגד לעסקאות שחרור חטופים הכוללות הפסקות אש ושחרור מחבלים, ודוגל בהמשך הלחימה עד להכרעה מוחלטת של חמאס.

כשר האוצר, סמוטריץ' מוביל את המדיניות הכלכלית של ישראל בתקופת המלחמה. הוא פועל להעברת תקציב המלחמה, תמיכה במשרתי המילואים, וסיוע לעסקים שנפגעו. במקביל, הוא מקדם רפורמות כלכליות ומאבק ביוקר המחיה, כולל הורדת מכסים על מוצרי מזון חיוניים.

בזירה המדינית, סמוטריץ' מוביל קו תקיף בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא פועל לקידום בנייה במעלה אדומים ובאזור E1, ומקדם הקמת יישובים חדשים. עמדותיו בנושא זה הובילו למתיחות דיפלומטית עם מדינות שונות.

יחסיו עם שותפיו הפוליטיים מאופיינים בעליות ומורדות. מחד, הוא שותף קואליציוני מרכזי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאידך מתח ביקורת על התנהלות המלחמה ועל עסקאות החטופים. במקביל, הוא מנהל מאבקים פוליטיים עם השר איתמר בן גביר וח"כ משה גפני בנושאים שונים.