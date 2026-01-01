*שר האוצר בצלאל סמוטריץ’: “נקזז את עלויות פינוי הפסולת ביהודה ושומרון מהרשות הפלסטינית”*

שר האוצר ושר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, אמר היום (חמישי) בכנס עיריית ראש העין למיגור זיהום האוויר משריפות הפסולת הפיראטיות כי בכוונתו לפעול לפינוי פסולת ביהודה ושומרון על חשבון הרשות הפלסטינית, ולקזז את העלויות מכספיה, כחלק מהמאבק בשריפות הפסולת והזיהום הסביבתי.

לדברי סמוטריץ’, ישראל מתמודדת עם משבר פסולת חמור: “יש משבר פסולת גדול בכל מדינת ישראל. התופעה של שריפת הפסולת הלא־חוקית ביהודה ושומרון היא בחלקה תוצר מקומי ובחלקה ייבוא תקראו לזה איך שתרצו”.

הוא הדגיש כי אחת הבעיות המרכזיות היא נתק עמוק בין סמכות לאחריות: “זו אולי אחת הדוגמאות הכי חריפות לניתוק בין סמכות לאחריות. האחריות על מיון וטיפול בפסולת מוטלת על ראשי הרשויות כולל אחריות אישית אבל הסמכויות מפוזרות: התכנון במקום אחד, הרגולציה במשרד אחר, הכסף באוצר. לראשי הרשויות אין כמעט יכולת אמיתית להשפיע. הם רק גובים ארנונה, משלמים לקבלנים ומקווים שהפסולת תגיע למקום הנכון”.

לדבריו, במהלך דיונים שקיים עם כלל הגורמים הרלוונטיים, עלתה שוב ושוב הבעיה שאין גורם אחד שנושא באחריות כוללת:

“אני שואל למי שולחים את השיק? מי האחראי? את מי מפטרים כשזה לא עובד? כל אחד מעביר את האחריות לאחר”.

סמוטריץ’ ציין כי ביקש לקדם הקמת תאגיד ארצי לניהול תחום הפסולת, בשליטת השלטון המקומי: “אמרתי לחיים ביבס יו״ר השלטון המקומי וראש עיריית מכבים רעות בוא נקים תאגיד ארצי בשליטה של 51% לשלטון המקומי. כשהשלטון המקומי ינהל את התהליך, תהיה פריסה ארצית נכונה של מתקנים הטמנה במקום שצריך, השבה במקום שצריך וזה יהיה יעיל וזול יותר במבחן התוצאה”.

לדבריו, במשרד האוצר אף הוכן תזכיר חקיקה בנושא, אך לא התקבלה הסכמת השרה להגנת הסביבה לקידומו:

“לא הצלחתי לקבל את הסכמת השרה, ולכן לא יכולתי לקדם את זה באופן חד-צדדי. נמשיך לעבוד יחד, וסגן השר יציג את הפתרונות בהמשך”.

סמוטריץ' הוסיף: “גם אם ניתן פתרונות לערבים ביהודה ושומרון, וגם אם נבנה פתרונות ארוכי טווח זה עדיין פחות מ-50% מהבעיה. אבל אנחנו חייבים לפתור את זה כדי שכולנו נוכל לנשום אוויר נקי”.

לדבריו, התקבלה החלטה מעשית בנושא:

“אנחנו הולכים לפנות את הפסולת של הערבים ביהודה ושומרון על חשבונם, להפנות אותה לאתרי הטמנה ולקזז את העלות מהרשות הפלסטינית כי הם מחויבים לעשות את זה בעצמם ולא עושים”.

סמוטריץ’ הוסיף כי אחד הלקחים המרכזיים מהמצב הוא שהקו הירוק אינו רלוונטי להתמודדות עם המפגע:

“הוכח בצורה ברורה שהקו הירוק וירטואלי. עשן, שפכים וטנדרים חוצי גבולות לא עוצרים בקו. יהודה ושומרון הייתה במשך שנים החצר האחורית, בלי משילות, וכך התפתחו התופעות האלה. מי שחשב שרק המתיישבים יסבלו טעה. כולנו באותה סירה”.

עוד אמר כי “שר הביטחון שותף מלא, יחד עם המערכת הצבאית, מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי. אנחנו משנים את המציאות מהיסוד”.

בהתייחסו לסוגיית המשילות אמר:

“אם יש דבר אחד שלמדנו זה שאין אפשרות לאכיפה בלי נוכחות. אם לא היינו שם, ואם מישהו חושב שאפשר לחלק את הארץ לא הייתה שום יכולת לאכוף. אנחנו מתחילים להיכנס גם לשטחי B, אחרי שנים שלא נכנסנו, בגלל קידוחי מים, שריפות פסולת ומפגעים סביבתיים”.

לדבריו, הקמת מדינה פלסטינית תהווה סכנה חמורה:

“אם תקום ישות כזו נקבל איום מתמשך של זיהום, ביוב וטרור. הרשות הפלסטינית היא עזה כפול עשרים. אנחנו לא הולכים לשם. אנחנו נחזיר את המשילות וניקח אחריות”.

סמוטריץ’ סיכם: “אני אומר לתושבים האחריות עלינו. הגעתי כדי לייצג את האחריות הזאת באופן מלא. אנחנו נחושים לפתור את הבעיה בכל הכוח, ולהבטיח לכולם את זכות היסוד לנשום אוויר נקי”.