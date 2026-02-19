בישראל נערכים לאפשרות של מלחמה מול איראן כתוצאה מתקיפה נרחבת של ארצות הברית נגד מטרות ברחבי איראן.

על פי הדיווח ב'חדשות 12', בישראל סבורים שההחלטה של הנשיא, דונלד טראמפ, קרובה מאוד לאחר שלא נרשמה התקדמות בסבב השיחות בז'נווה.

לדברי בכירים בישראל: "לוחות הזמנים מתקצרים, ברמת המוכנות הצבאית זה אכן כך. בסוף - יש אדם אחד שיחליט".

בדיווח, צוין כי ההערכה בדרג המדיני והביטחוני היא שאם הנשיא טראמפ אכן יורה על מתקפה נרחבת, הסיכוי שאיראן תתקוף את ישראל באמצעות טילים ארוכי טווח - הוא סיכוי גבוה.

עוד דווח ב'חדשות 12' כי "גופי ההצלה השונים ופיקוד העורף קיבלו הנחיה להיערך למלחמה. בגופי ביטחון שונים נרשמת כוננות גבוהה, ומערכת הביטחון ללא ספק נדרכת".

גורמים רשמיים בארה"ב אמרו אמש לרויטרס: "הצבא האמריקני נערך לאפשרות של מבצעים צבאיים מתמשכים נגד איראן שיימשכו שבועות, אם הנשיא טראמפ יורה על תקיפה".