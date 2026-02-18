כיכר השבת
חשוד נעצר

נחטף, הוכה באכזריות ונעזב פצוע בשטח: דיווח מפחיד התקבל במשטרה מהקורבן

בתום מצוד של מספר ימים נעצר חשוד באירוע חטיפה לשם חבלה חמורה בנצרת | על פי החשד, הנאשם ושותפיו הכניסו את הקורבן בכוח לרכב והובילו אותו לשטח פתוח שם תקפו אותו באכזריות (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בחודש שעבר התקבל דיווח יוצא דופן במשטרה מאדם שטען כי נחטף על ידי מספר אנשים לשטח פתוח סמוך לכפר באזור נצרת, שם הכו אותו החשודים בכל חלקי גופו, דקרו אותו בירך והשאירו אותו פצוע בשטח.

השוטרים הגיעו למקום במהירות ובמקביל להעברת הפצוע לטיפול רפואי, נפתחה חקירה במטרה לבחון את נסיבות המקרה ולאתר את החשודים. בתום מצוד של מספר ימים נעצר הנאשם המרכזי במעשה, תושב משהד בן 22.

מחומר החקירה עלה כי טרם אירוע החטיפה, פנה הנאשם אל הקורבן והאשים אותו כי לקח נשק ששייך לו ועליו להשיב לו את הנשק במיידי, או לשלם 50 אלף ש"ח, "ואחרת יפגע".

לאחר שניסה להסביר לנאשם כי אין לו קשר לנשק שנעלם, הגיע הקורבן אל אביו של הנאשם במטרה ליישב את הסכסוך. זמן קצר לאחר שהגיע למקום, הגיעו הנאשם ושותפיו, הכניסו את הקורבן בכוח לרכב והובילו אותו לשטח פתוח שם כאמור תקפו אותו באכזריות.

עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד באסל סעדי כתב אישום ובקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת במגוון עבירות. בתוכן - חטיפה לשם חבלה חמורה, סחיטה באיומים ופציעה בנסיבות מחמירות. במקבלי נמשך המצוד אחר החשודים הנוספים.

