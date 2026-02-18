- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:23 ( צילום: דוברות המשטרה )

נהג נעצר בצפון הארץ, ונלקח לחקירה בידי שוטרי המחוז הצפוני במשטרת ישראל, לאחר שנתפס מסיע יותר מעשרה ילדים קטנים, בצורה מסוכנת, בארגז טנדר. בנוסף, הנהג ניסה לשקר על השוטרים ולטשטש את זהותו.

זה התרחש השבוע, ביום שני. במהלך פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני לאכיפת עבירות תנועה מסכנות חיים, זוהה רכב מסוג טנדר נוסע בעיר מע'אר שבגליל התחתון, כאשר בארגז המטען עמדו למעלה מעשרה קטינים תוך סיכון ממשי לחייהם. השוטרים הגיבו במהירות וסימנו לנהג לעצור את הרכב. השוטרים הורידו את הקטינים מארגז המטען. במהלך תשאול ראשוני מסר הנהג פרטים כוזבים, בניסיון להסתיר את זהותו ולהכשיל עבודת השוטרים.

( צילום: דוברות המשטרה )

בהמשך הועבר הנהג יחד עם הרכב לתחנת המשטרה, שם התברר כי הוא נוהג ללא רישיון נהיגה משנת 2021, וכן מצוי בפסילה מטעם משרד הרישוי.

בהתאם לכך, הרכב נתפס לתקופה של 30 ימים, ונפתח תיק חקירה נגד הנהג על ידי בוחני התנועה של מחוז צפון בגין כלל העבירות והתיק הועבר לבחינת יחידת התביעות.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות תנועה המסכנות חיי אדם, ובפרט הסעת קטינים בתנאים מסוכנים, ותמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות ובכל הכלים העומדים לרשותה, למען שמירה על ביטחון הציבור והצלת חיים", נמסר מהמשטרה.