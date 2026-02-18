כיכר השבת
הנהג ניסה לשקר

הלם בכביש: כך הוסעו יותר מעשרה ילדים בארגז טנדר פתוח בלב העיר

את זה לא ציפו השוטרים לגלות בעיר הצפונית: נהג טנדר נצפה מסיע יותר מעשרה ילדים בארגז הפתוח בצורה מסוכנת. בהמשך ניסה הנהג לטשטש את זהותו. הוא נעצר והתברר כי הוא נוהג ללא רישיון כבר שנתיים | צפו (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

נהג נעצר בצפון הארץ, ונלקח לחקירה בידי שוטרי המחוז הצפוני ב, לאחר שנתפס מסיע יותר מעשרה ילדים קטנים, בצורה מסוכנת, בארגז טנדר. בנוסף, הנהג ניסה לשקר על השוטרים ולטשטש את זהותו.

זה התרחש השבוע, ביום שני. במהלך פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני לאכיפת עבירות תנועה מסכנות חיים, זוהה רכב מסוג טנדר נוסע בעיר מע'אר שבגליל התחתון, כאשר בארגז המטען עמדו למעלה מעשרה קטינים תוך סיכון ממשי לחייהם.

השוטרים הגיבו במהירות וסימנו לנהג לעצור את הרכב. השוטרים הורידו את הקטינים מארגז המטען. במהלך תשאול ראשוני מסר הנהג פרטים כוזבים, בניסיון להסתיר את זהותו ולהכשיל עבודת השוטרים.

(צילום: דוברות המשטרה)

בהמשך הועבר הנהג יחד עם הרכב לתחנת המשטרה, שם התברר כי הוא נוהג ללא רישיון נהיגה משנת 2021, וכן מצוי בפסילה מטעם משרד הרישוי.

בהתאם לכך, הרכב נתפס לתקופה של 30 ימים, ונפתח תיק חקירה נגד הנהג על ידי בוחני התנועה של מחוז צפון בגין כלל העבירות והתיק הועבר לבחינת יחידת התביעות.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות תנועה המסכנות חיי אדם, ובפרט הסעת קטינים בתנאים מסוכנים, ותמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות ובכל הכלים העומדים לרשותה, למען שמירה על ביטחון הציבור והצלת חיים", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר