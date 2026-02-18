יוצר התוכן הסתבך? השוטרים ראו את הסרטון שפרסם בסטורי ומחק

שאלה - 2000 שקלים: מותר לאכול כאשר אתה נוהג? תשובה ולייק ובערב בלייב הזוכה יקבל. כך כתב יוצר תוכן בסרטון שפרסם ברשת החברתית שמפעיל - כשמתעד עצמו נוהג לרגעים עם רגל בלבד וללא ידיים. היום (רביעי) הודיעה המשטרה כי הוא נעצר לחקירה.

מדובר בסרטון ויראלי שפורסם ברשת החבברתית. לטענת המשטרה החקירה נפתחה על ייד חוקרי היחידה המרכזית באגף התנועה לאחר שנחשפו לסרטון. החשד שהתעורר: ביצוע עבירות תנועה.

מהסרטון, לטענת המשטרה, ניתן לראות את הנהג מחזיק בידו טלפון נייד, בהמשך שטרות כסף וחטיף, כשלרגעים נראה על פי החשד מחזיק את ההגה עם הרגל בלבד.

במהלך הסרטון קרא הנהג לצופים ושאל האם התיעוד שלו מהווה עבירת תנועה ואף הציע אלפי שקלים למי שישיב לו. יצויין כי הסרטון, שעלה לרשת לפני כשבוע, הוסר בהמשך.

הבוקר הנהג זומן למשרדי היחידה המרכזית באגף התנועה לחקירה ונחקר בגין חשד לעבירות של נהיגה בקלות ראש, שימוש בטלפון נייד בזמן שהרכב בתנועה שלא באמצעות דיבורית, אי אחיזת ההגה בשתי ידיים ואי שליטה ברכב.

בתום חקירתו הנהג שוחרר בתנאים מגבילים. המשטרה עדכנה כי תיק החקירה יועבר לעיון יחידת תביעות תעבורה לצורך קבלת החלטה בעניינו.

"משטרת ישראל – אגף התנועה, רואים בחומרה התנהלות זו של הנהג, שיש בה סיכון של הנהג ושל שאר משתמשי הדרך ותבוא חשבון עם כל נהג שיסכן את עצמו ואחרים בכבישים, עד למיצוי הדין כנגדו", נמסר.