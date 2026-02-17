"האם ידעת? - כן" | נחשפו תמלולי החקירה של בצלאל זיני

תמלולי חקירתו של בצלאל זיני, החשוד המרכזי בפרשת הברחת הסיגריות לרצועת עזה, נחשפו היום (שלישי), ומעלים שאלות קשות בנוגע למודעותו למעשים הפליליים שבוצעו לכאורה בידיעתו.

מהתיעוד שפרסם העיתונאי אבישי גרינצייג עולה כי זיני הודה בפני חוקריו כי היה מודע לכך ששותפו, אביאל, פנה אליו מספר פעמים בהצעות להשתתף בביצוע הברחות לשטח הרצועה.

במהלך העימות עם החוקרים, אישר זיני כי ידע על קיומן של הברחות לאחר ששמע על כך מאביאל, אך טען כי לא פעל בנושא.

כאשר נשאל על ידי החוקר האם הבין שמדובר בפעילות עבריינית, השיב זיני: "בסיטואציה הזו לא חשבתי שאמור לבצע עבירה". החוקר ניסה להקביל את הסיטואציה לסחר בסמים, ועל כך השיב החשוד כי במקרה של סמים היה מבין שמדובר בסוחר, אך בנושא ההברחות "לא עלה בדעתי".

החלק המרכזי בחקירה התמקד בשאלה מדוע בחר זיני, קצין לוגיסטיקה במילואים, לעצום עיניים ולא לדווח על המידע שהגיע אליו. "אחרי שהוא סיפר, הבנתי שהוא עשה", הודה זיני בנוגע למעשיו של אביאל, אך כאשר נדרש להסביר את שתיקתו הממושכת לנוכח הפניות החוזרות אליו, סירב להשיב לגופו של עניין. "אני אענה על כך במקום המתאים", הצהיר הנאשם בתגובה ללחצי החוקרים לקבל תשובות על חוסר הדיווח.

מדובר בנדבך משמעותי בראיות שמציגה התביעה, המבקשת להוכיח כי זיני לא רק היה מודע למערך ההברחות אלא גם אפשר לכאורה את קיומו באופן אקטיבי או על ידי הימנעות מדיווח. החקירה נמשכת תחת האשמות חמורות של סיוע לאויב במלחמה, תוך שהחוקרים מטיחים בזיני כי כאדם מן היישוב היה עליו להבין את חומרת המעשים בזמן אמת.