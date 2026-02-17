"טוב שאתה מבין": התשובה הקצרה של נתניהו להצהרה של נפתלי בנט

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שלישי), בפוסט קצר באינסטגרם, להצהרה של נפתלי בנט ולפיה "לא אשב בממשלת נתניהו".

נתניהו שיתף צילום מסך מפוש של Ynet, שדיווח על אמירת בנט, והגיב: "טוב שאתה מבין שמי שירכיב גם את הממשלה הבאה הוא ראש הממשלה נתניהו".

עוד הגיב נתניהו ותקף את בנט: "⁠הממשלה היחידה שאתה תקים אם תוכל, תהיה בשותפות עם תומכי הטרור והאחים המוסלמים בדיוק כפי שעשית בעבר".

בנט אמר את הדברים מוקדם יותר היום, בדבריו בוועדת הנשיאים של הארגונים היהודיים באמריקה. הוא אמר אז כי בכוונתו להוביל את ישראל אל הפרק הבא שלה.

בדבריו תקף בנט את נתניהו כשאמר כי "מנהיג חייב לדעת מתי הוא נדרש לפנות את מקומו בצורה מכובדת". הוא הזכיר כי "האסון הגדול ביותר בתולדות ישראל" אירע במשמרת של נתניהו.

בדבריו, כך דווח ב-Ynet, גם טען בנט כי טורקיה היא "איראן החדשה", ואיום חדש שמתהווה על ישראל. לדבריו, "ארדואן הוא יריב מתוחכם ומסוכן שרוצה להקיף את ישראל".