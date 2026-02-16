כיכר השבת
"שלפה מידע אישי"

החיטוט בחיי נתניהו לא פוסק | זה העונש שהוטל על עובדת מדינה שבדקה את הדבר הבא

עובדת מדינה הגישה שאילתות למערכת הממשלתית וביקשה לדעת דברים אישיים על ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשפחתו | בית הדין קיבל את הסכם הטיעון שלה וזה העונש שהוטל עליה (חדשות בארץ)

חיפשה על ראש הממשלה | אילוסטרציה (צילום: AI)

אין דבר בחייו של ראש הממשלה שלא נבדק ולא נטחן עד דק, בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה הוטל עונש משמעותי על עובדת שחיטטה בחייו של ראש הממשלה שלא לצורך.

על פי הדיווח בווינט, אותה עובדת בת 60, היא מנהלת מדור גבייה, הוצאה לפועל ובעלי חוב במרכז הרפואי ברזילי, והיא הורשעה בכך שחיטטה בחיי רה"מ ומשפחתו ממאגר מידע ממשלתי - שלא לצורכי עבודתה.

העובדת שמשמשת בתקפיד משנת 2013, נכנסה למערכת 'גחלת' בהרשאות שהיו לה וחיטטה בחייו של ראש הממשלה - ללא קשר לתפקידה ולא כדין, בין היתר היא בדקה לכמה נשים רה"מ היה נשוי.

במסגרת הסדר הטיעון, העובדת הורשעה בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ופגיעה בפרטיות של רה"מ ושל מעסיקיה שנתנו בה אימון.

מכיוון שהעובדת הודתה וחסכה זמן למערכת המשפט, הוחלט לקבל מיד את הסדר הטיעון ועל העובדת הוטלו - נזיפה חמורה; הורדה של שני שלישים ממשכורתה הקובעת (בערך משכורת אחת) והורדה בדרגה למשך שנה.

עורכת הדין אילה הוניגמן, שייצגה את העובדת אמרה בשמה: "השאילתות בוצעו במקרה בודד של כניסה למערכת הממוחשבת. מדובר בעובדת ותיקה בתפקיד זוטר שנכנסה מטעמי סקרנות בלבד למידע שגם כך כולו פומבי. כל ניסיון לצבוע את האירוע בגוונים פוליטיים מגוחך ומשרת גורמים אינטרסנטיים כאלו ואחרים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר