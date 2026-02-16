אין דבר בחייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא נבדק ולא נטחן עד דק, בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה הוטל עונש משמעותי על עובדת שחיטטה בחייו של ראש הממשלה שלא לצורך.

על פי הדיווח בווינט, אותה עובדת בת 60, היא מנהלת מדור גבייה, הוצאה לפועל ובעלי חוב במרכז הרפואי ברזילי, והיא הורשעה בכך שחיטטה בחיי רה"מ ומשפחתו ממאגר מידע ממשלתי - שלא לצורכי עבודתה.

העובדת שמשמשת בתקפיד משנת 2013, נכנסה למערכת 'גחלת' בהרשאות שהיו לה וחיטטה בחייו של ראש הממשלה - ללא קשר לתפקידה ולא כדין, בין היתר היא בדקה לכמה נשים רה"מ היה נשוי.

במסגרת הסדר הטיעון, העובדת הורשעה בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ופגיעה בפרטיות של רה"מ ושל מעסיקיה שנתנו בה אימון.

מכיוון שהעובדת הודתה וחסכה זמן למערכת המשפט, הוחלט לקבל מיד את הסדר הטיעון ועל העובדת הוטלו - נזיפה חמורה; הורדה של שני שלישים ממשכורתה הקובעת (בערך משכורת אחת) והורדה בדרגה למשך שנה.

עורכת הדין אילה הוניגמן, שייצגה את העובדת אמרה בשמה: "השאילתות בוצעו במקרה בודד של כניסה למערכת הממוחשבת. מדובר בעובדת ותיקה בתפקיד זוטר שנכנסה מטעמי סקרנות בלבד למידע שגם כך כולו פומבי. כל ניסיון לצבוע את האירוע בגוונים פוליטיים מגוחך ומשרת גורמים אינטרסנטיים כאלו ואחרים".