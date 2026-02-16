יממה של הפגנות הפגנות במספר מוקדים: הכניסה לירושלים נחסמה; מחאות בכביש 443 ו-38 | תיעוד נרחב עשרות חרדים מפגינים בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים גם את כביש 38 באזור בית שמש | במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה (בארץ)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 14:03