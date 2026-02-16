כיכר השבת
יממה של הפגנות

הפגנות במספר מוקדים: הכניסה לירושלים נחסמה; מחאות בכביש 443 ו-38 | תיעוד נרחב

עשרות חרדים מפגינים בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים גם את כביש 38 באזור בית שמש | במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה (בארץ)

ההפגנה כעת בכניסה לירושלים
ההפגנה כעת בכניסה לירושלים (צילום: כיכר השבת)
ההפגנה כעת בכניסה לירושלים (צילום: כיכר השבת)

עשרות חרדים מפגינים כעת (שני) בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים גם את כביש 38 באזור בית שמש. המפגינים חוסמים את הכבישים, משבשים את התנועה וחוסמים את הרכבים בגופם.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים במחאות המתקיימות בכביש 38 באזור בית שמש ובכניסה לירושלים. במשטרה אמרו כי השוטרים פועלים לפתיחת הצירים ולפיזור מפרי הסדר.

ההפגנה בכניסה לירושלים
ההפגנה בכניסה לירושלים (צילום: כיכר השבת)
ההפגנה בכניסה לירושלים (צילום: כיכר השבת)
ההפגנה בכניסה לירושלים
ההפגנה בכניסה לירושלים| צילום: צילום: כיכר השבת
ההפגנה בכניסה לירושלים (צילום: כיכר השבת)

במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה.

מנתיבי ישראל נמסר: "כביש 443 לשני הכיוונים בין הכניסה לאז"ת מודיעין עד צומת מכבים רעות: הכביש חסום לתנועה עקב הערכות להפגנה, קיים עומס מקומי.

1
די ברור שהם מפגינים כדי להראות שהם יותר נגד גיוס מהבני ברקים
בוש ונכלם

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר