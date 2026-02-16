ההפגנה כעת בכניסה לירושלים| צילום: צילום: כיכר השבת
עשרות חרדים מפגינים כעת (שני) בכניסה לירושלים נגד גיוס לצה"ל, וחוסמים גם את כביש 38 באזור בית שמש. המפגינים חוסמים את הכבישים, משבשים את התנועה וחוסמים את הרכבים בגופם.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים במחאות המתקיימות בכביש 38 באזור בית שמש ובכניסה לירושלים. במשטרה אמרו כי השוטרים פועלים לפתיחת הצירים ולפיזור מפרי הסדר.
במקביל, חברת נתיבי ישראל עדכנה כעת כי כביש 443 נחסם לשני הכיוונים, בין הכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת מכבים רעות, בשל היערכות להפגנה.
מנתיבי ישראל נמסר: "כביש 443 לשני הכיוונים בין הכניסה לאז"ת מודיעין עד צומת מכבים רעות: הכביש חסום לתנועה עקב הערכות להפגנה, קיים עומס מקומי.
