המהומות והעימותים בבני ברק ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

אופנוע שרוף בבני ברק ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

התמונות הקשות של המון זועם הרודף אחרי חיילות צה"ל בלב בני ברק הציתו הלילה אש שלא נראתה כמותה במשכן הכנסת ובמטה הכללי. רגע אחרי חילוץ החיילות והצתת הרכבים ברחוב חגי, צמרת המדינה כולה – מימין ומשמאל – התייצבה בחזית אחת נגד מה שהוגדר כ"חציית כל הקווים האדומים". בעוד השטח עדיין בוער, המסר שיוצא מירושלים ברור: האנרכיה לא תעבור בשתיקה.

נתניהו וכ"ץ: "לא נסבול אנרכיה" ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר להגיב לאירועים והגדירם כ"דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת". לדבריו, "מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. לא נאפשר פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות". שר הביטחון, ישראל כ"ץ, החריף את הטון וקרא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה: "מי שמרים יד על חיילת צה"ל הוא עבריין לכל דבר, ולא מוחה. רשויות החוק יפעלו בנחישות למצות את הדין". יו״ר ש״ס חה"כ אריה דרעי התייחס גם הוא: "תנועת ש״ס מגנה בחריפות את מעשי האלימות, הוונדליזם וההתפרעויות של קומץ קיצונים בבני ברק. המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה, פוגעים בכלל הציבור החרדי גורמים לחילול ה׳ ומסבים נזק כבד למאבק הצודק למען עולם התורה. צאו ממחננו"

מסוקי משטרה באוויר מעל האירוע בבני ברק ( צילום: שמעון ברוך בטלגרם )

הרמטכ"ל: "לפעול ביד קשה" בצבא לא נותרו אדישים למראה החיילות המותקפות בעת מילוי משימתן.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרסם הודעת גינוי חריפה בה הבהיר כי הוא רואה את האירוע בחומרה רבה. "כל פגיעה בחיילי צה"ל על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה," נמסר מדובר צה"ל, "הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים ביד קשה".

האופוזיציה במתקפה: "גל מעצרים עכשיו" בימין ובשמאל האופוזיציוני תקפו לא רק את הפורעים, אלא גם את אזלת היד של הממשלה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד דרש "גל מעצרים בשעות הקרובות", בעוד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כינה את המתרחש "אנרכיה לאור יום". אביגדור ליברמן הגדיר את האירוע כ"חרפה לאומית" ובני גנץ קרא להנהגה החרדית להתעורר: "זהו שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר. יש למצות את הדין לפני שיקרה כאן אסון".