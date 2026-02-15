תומר גלאם ( צילום: עיריית אשקלון )

לפני יותר משבועיים הותר לפרסום, כי ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא ראש העיר שנעצר ונחקר בתחילת השבוע בחשד לשוחד וניצול תרומות לחיילים לכיסו הפרטי. הבוקר (ראשון) הוא פרסם תיעוד שלו שב לעבודה מבניין העירייה.

גלאם, שב היום לבניין העירייה וקיים שורת פגישות עבודה מקצועיות עם הנהלת העירייה וגורמי המקצוע, במסגרת המשך קידום פעילותה השוטפת של העירייה. ראש העיר קיים ישיבות עבודה עם מנהלי אגפים, דן בהתקדמות פרויקטים עירוניים מרכזיים ובהמשך פיתוח התשתיות, קידום תחומי החינוך, הקהילה והשירות לתושב. ראש העיר, תומר גלאם, פנה לתושבי העיר ואמר: ״חזרתי היום לעבודה מבניין העירייה. אני רוצה לומר לכם תודה. לכל אורך הימים הרגשתי את התמיכה, את החיבוק ואת האהבה שלכם וזה חיזק אותי מאוד. חשוב לי שתדעו כי גם בימים אלו, אני ממשיך בעשייה העירונית, נמצא בשטח ומלווה מקרוב את כל הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם בשבילכם. בשורות גדולות ודברים גדולים עוד לפנינו בכל התחומים. אני מנוע מלפרט בעניין החקירה שמתנהלת בימים אלו אבל אני משוכנע כי בע״ה הכל יתברר כלא כלום ומשתף פעולה באופן מלא בכל הקשור לחקירה. שוב תודה לכם מעומק לבי. מאמין שבע״ה נצא מזה חזקים יותר ומאוחדים יותר. אוהב אתכם״.

דבריו של ראש העיר הבוקר ( צילום: עיריית אשקלון )

כזכור וכפי שדווח, לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בלהב 433 עלה החשד כי כספי תרומות - בסך מיליונים - שקיבלה עיריית אשקלון, כספים שהגיעו מצד גורמים בישראל ובחו"ל, הועברו לקרן קהילתית ומשם לכיסו הפרטי של ראש העיר.

מהודעת המשטרה עולה כי במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה, בחשד לכך שחלק מכספי תרומות שקיבלה הרשות המקומית בסך מיליוני שקלים, ואשר נתרמו על ידי גורמים שונים בארץ ובחו"ל לרווחת התושבים על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", הועברו לקרן קהילתית ומשם, מצאו את דרכם לכיסם הפרטי של ראש הרשות ומקורביו.

עו"ד ויקטור אוזן ואסתר בר-ציון, שמייצגים את ראש העיר ורעייתו, מסרו בתגובה: "מדובר באדם ישר דרך, ערכי ונקי כפיים אשר עוכב, מסר גרסה מלאה ויעשה הכול על מנת להוכיח למשטרה כי אין לו דבר וחצי דבר מהחשדות שיוחסו לו, כנראה בשגגה.

"המדובר בראש עיר העובד ימים ולילות למען העיר, דואג לשלום התושבים ולרווחתם וברור לנו כי תוך מספר ימי חקירה יבינו הנוגעים בדבר, כי אין כל דופי בהתנהלותו של ראש העיר".