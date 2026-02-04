הבוקר (רביעי) הותר לפרסום כי ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, הוא ראש העיר שנעצר ונחקר בתחילת השבוע בחשד לשוחד וניצול תרומות לחיילים לכיסו הפרטי.

לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בלהב 433 עלה החשד כי כספי תרומות - בסך מיליונים - שקיבלה עיריית אשקלון, כספים שהגיעו מצד גורמים בישראל ובחו"ל, הועברו לקרן קהילתית ומשם לכיסו הפרטי של ראש העיר.

מהודעת המשטרה עולה כי במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה, בחשד לכך שחלק מכספי תרומות שקיבלה הרשות המקומית בסך מיליוני שקלים, ואשר נתרמו על ידי גורמים שונים בארץ ובחו"ל לרווחת התושבים על רקע מלחמת "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", הועברו לקרן קהילתית ומשם, מצאו את דרכם לכיסם הפרטי של ראש הרשות ומקורביו.

עו"ד ויקטור אוזן ואסתר בר-ציון, שמייצגים את ראש העיר ורעייתו, מסרו בתגובה: "מדובר באדם ישר דרך, ערכי ונקי כפיים אשר עוכב, מסר גרסה מלאה ויעשה הכול על מנת להוכיח למשטרה כי אין לו דבר וחצי דבר מהחשדות שיוחסו לו, כנראה בשגגה.

"המדובר בראש עיר העובד ימים ולילות למען העיר, דואג לשלום התושבים ולרווחתם וברור לנו כי תוך מספר ימי חקירה יבינו הנוגעים בדבר, כי אין כל דופי בהתנהלותו של ראש העיר".