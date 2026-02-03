כיכר השבת
מה השתבש?

צפו: ניסיון שוד כספומט ברהט הסתיים בכישלון משעשע

שני גברים ניסו לגנוב כספומט בעיר רהט באמצעות חבל שחיברו לרכב • אחרי שהתאמצו לקשור את הרכב למכשיר הכספומט הכבד משהו אחר לגמרי גרם להם לוותר על הרעיון | צפו בתיעוד מצלמת האבטחה (משטרה)

ניסיון שוד נועז שהסתיים בכישלון מביך תועד בימים האחרונים בעיר רהט שבנגב. שני גברים ניסו לגנוב כספומט שהיה צמוד לחנות נוחות בעיר, אך השיטה שבחרו הובילה לתוצאות הפוכות מאלו שתכננו.

על פי הפרטים שהתפרסמו, השניים הגיעו למקום ברכב שטח בשעות הלילה המאוחרות, כשהם לבושים בבגדים כהים ופניהם מכוסות.

אחרי הרבה מאמצים לקשור את הרכב למכשיר הכספומט באמצעות חבל עבה - קרה הדבר הכי פחות צפוי מבחינתם של השודדים

החבל פשוט נקרע ותוכנית השוד ירדה לטמיון

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פשיעה בנגב שעליהם דיווחה בתקופה האחרונה. במסגרת מבצע "סדר חדש" שמתקיים באזור, נעצרו עד כה מאות חשודים ונתפסו עשרות כלי נשק.

יצוין כי בשבועות האחרונים דיווחה המשטרה על ירידה משמעותית באירועי הירי בפזורה הבדואית, תוך תפיסת כמויות גדולות של אמצעי לחימה וסמים. במקרה הנוכחי, הרכב שבו השתמשו השודדים אותר ריק במרחק של כחצי קילומטר מהחנות, והמשטרה פועלת לאיתור החשודים.

