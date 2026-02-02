כיכר השבת
"פעל באכזריות"

תיעוד בלתי נתפס מזמן אמת: כך פעל הכייס בן ה-60 וגנב ארנקים מעשרות קשישים

כייס שפעל באכזריות וגנב מעשרות קשישים וחסרי ישע נעצר לאחר חקירה סמויה, ניתוח דפוסי פעולה שהוביל לפענוח הפרשייה| תיעוד דרמטי (חדשות)

2תגובות
תיעוד הכייס והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי מחלק ה של תחנת לוד ויחידת המו״מ של אגף המבצעים סיימו את חקירתם נגד תושב לוד בשנות ה-60 לחייו, החשוד בעשרות אירועים של גניבה ושימוש בכרטיס אשראי ובימים הקרובים צפויה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז להגיש נגדו כתב אישום חמור.

בחודש דצמבר פתחו חוקרי מחלק החקירות של תחנת לוד חקירה סמויה בעקבות צבר של תלונות של אזרחים שדווחו שככל הנראה כויסו ונגנבו מהם ארנקיהם, טלפונים ניידים, כרטיסי אשראי ובחלק מהמקרים אף בוצע שימוש בכרטיסים על ידי הגנב.

החוקרים ניהלו חקירה סמויה ובסיוע של יחידת המשא ומתן וניהול מצבי משבר באגף המבצעים של משטרת ישראל אשר בנוסף לתפקידם מסייעים לתחנות המשטרה ללוחמה בפשיעה, ניתחו פעולות אופרטיביות, גיבשו פרופיל לחשוד וביצעו מעקבים אחר החשוד תוך תיעוד באמצעים טכנולוגיים מגוונים בזמן אמת.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, המשטרה האריכה את מעצרו מעת לעת ובסיומה הצליח צוות החקירה של תחנת לוד במרחב שפלה לגבש תשתית ראייתית חזקה ומוצקה, אתמול הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים יוגש כנגד החשוד כתב אישום חמור על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז.

2
שימו ארנק וטלפון בכיס, או את התיק מקדימה. לא כ"כ יפה, אבל עם כאלה נבלות, הרבה יותר בטוח.
אייל
1
לכלא במיידי עד סוף ימיו, מרושע, גם אם זה נובע מנכות נפשית או מחלה.
אזרחית

כיכר השבת
