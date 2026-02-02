חוקרי מחלק הפשיעה של תחנת לוד ויחידת המו״מ של אגף המבצעים סיימו את חקירתם נגד תושב לוד בשנות ה-60 לחייו, החשוד בעשרות אירועים של גניבה ושימוש בכרטיס אשראי ובימים הקרובים צפויה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז להגיש נגדו כתב אישום חמור.

בחודש דצמבר פתחו חוקרי מחלק החקירות של תחנת לוד חקירה סמויה בעקבות צבר של תלונות של אזרחים שדווחו שככל הנראה כויסו ונגנבו מהם ארנקיהם, טלפונים ניידים, כרטיסי אשראי ובחלק מהמקרים אף בוצע שימוש בכרטיסים על ידי הגנב.

החוקרים ניהלו חקירה סמויה ובסיוע של יחידת המשא ומתן וניהול מצבי משבר באגף המבצעים של משטרת ישראל אשר בנוסף לתפקידם מסייעים לתחנות המשטרה ללוחמה בפשיעה, ניתחו פעולות אופרטיביות, גיבשו פרופיל לחשוד וביצעו מעקבים אחר החשוד תוך תיעוד באמצעים טכנולוגיים מגוונים בזמן אמת.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, המשטרה האריכה את מעצרו מעת לעת ובסיומה הצליח צוות החקירה של תחנת לוד במרחב שפלה לגבש תשתית ראייתית חזקה ומוצקה, אתמול הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים יוגש כנגד החשוד כתב אישום חמור על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז.