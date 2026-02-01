אזרח שעמד בתחנת אוטובוס ברחוב הרכבת בתל אביב, הגיש בסוף השבוע תלונה במשטרה על גניבת הטלפון הנייד שלו.

על פי עדות הקורבן, רוכב אופניים הגיח לעברו, חטף את המכשיר מסוג אייפון 16 מידיו ונמלט מהמקום.

בלשים ממשטרת שר"ת הגיעו במהירות למקום, גבו תיאור מפורט של החשוד והחלו בסריקות נרחבות באזור.

כעבור זמן קצר, אותר חשוד רכוב על אופניים העונה לתיאור המדויק. בחיפוש על גופו של החשוד (נתין זר מאריתראה, בשנות ה-30 לחייו) נמצא הטלפון הגנוב. המכשיר הוחזר לבעליו בתחנת המשטרה.

במהלך החקירה המאומצת ואיסוף הראיות, הצליחו החוקרים לקשור את החשוד ל-3 מקרים נוספים של חטיפת טלפונים שאירעו בדרום תל אביב במהלך החודש האחרון.

מעצרו של החשוד הוארך בבית משפט השלום בתל אביב. עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב הצהרת תובע נגד החשוד. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.