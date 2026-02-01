כיכר השבת
מכת הגניבות בתל אביב

אריתראי נסע על אופנים, חטף אייפון 16 בתחנה - ונתפס | זה מה שעוד התגלה

בלשי התחנה בתל אביב, עצרו חשוד שחטף טלפון נייד מקורבן בדרום תל אביב, לאחר שנתפס ובעקבות חקירה מאומצת הוא נקשר לשלושה מקרים נוספים של חטיפת טלפונים שבוצעו בחודש האחרון (חדשות משטרה)

תפיסת הנייד שנגנב (צילום: דוברות המשטרה)

אזרח שעמד בתחנת אוטובוס ברחוב הרכבת בתל אביב, הגיש בסוף השבוע תלונה במשטרה על גניבת הטלפון הנייד שלו.

על פי עדות הקורבן, רוכב אופניים הגיח לעברו, חטף את המכשיר מסוג אייפון 16 מידיו ונמלט מהמקום.

בלשים ממשטרת שר"ת הגיעו במהירות למקום, גבו תיאור מפורט של החשוד והחלו בסריקות נרחבות באזור.

כעבור זמן קצר, אותר חשוד רכוב על אופניים העונה לתיאור המדויק. בחיפוש על גופו של החשוד (נתין זר מאריתראה, בשנות ה-30 לחייו) נמצא הטלפון הגנוב. המכשיר הוחזר לבעליו בתחנת המשטרה.

במהלך החקירה המאומצת ואיסוף הראיות, הצליחו החוקרים לקשור את החשוד ל-3 מקרים נוספים של חטיפת טלפונים שאירעו בדרום תל אביב במהלך החודש האחרון.

מעצרו של החשוד הוארך בבית משפט השלום בתל אביב. עם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב הצהרת תובע נגד החשוד. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר