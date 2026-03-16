אין גבולות ומנצלים את זמן המלחמה: שלושה צעירים נעצרו בחשד שביצעו שוד בביתו של קשיש בזמן אזעקה.

לאחר שהתקבל דיווח על גניבת רכוש וכרטיס אשראי מדירה בעיר חיפה, פתחה המשטרה בחקירת המקרה.

באמצעות כרטיס האשראי התבצעו רכישות בסך אלפי שקלים, שאיתם חגגו הגנבים על חשבונו של קשיש ועיוור.

מחקירת הפרטים של שוטרי תחנת חיפה עלה כי בתאריך 28.02, בזמן שנשמעו אזעקות באזור, הגיעו החשודים לביתו של הקורבן דפקו על דלתו ודחקו בו להתפנות בזריזות למרחב מוגן.

בזמן שהקורבן יצא מביתו, ניצלו החשודים את שעת הכושר וגנבו מדירתו בין היתר את כרטיס האשראי שלו, אז יצאו למסע רכישות בסך אלפי שקלים מחשבונו של הקורבן.

עם קבלת הדיווח על השימוש החריג בכרטיס האשראי, החלו חוקרי תחנת חיפה במאמצים ובפעולות מהירות מבצעיים ומודיעינים עד לחשיפת זהותם של החשודים הפוטנציאלים במעשה, תושבי חיפה, נשר וקרית ים.

בסוף השבוע במסגרת החקירה יצאו כוחות משטרה מתחנת חיפה, יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב וכלבן משטרתי, לאיתור החשודים והצליחו לעצור אותם בתזמון מדויק לחקירה בתחנת חיפה. בסיום חקירתם נכלאו.

בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום שלישי, 17.03.26