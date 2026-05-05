נרגס מוחמדי, זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2023 הכלואה בכלא באיראן, עברה התקף לב קשה והיא נמצאת במצב בריאותי מסוכן. כך עדכן היום (שלישי) בעלה של מוחמדי, תאגי רחמאני, שמתגורר בגלות מחוץ לאיראן.

רחמאני מסר כי אשתו מאושפזת כעת בבית חולים בעיר זנג'אן שבצפון מערב איראן, אך מצבה הרפואי מחייב טיפול מתקדם יותר. "היא עלולה למות בקרוב אם לא תקבל את הטיפול הנדרש", הזהיר בעלה של זוכת פרס נובל.

בני המשפחה פנו בדרישה דחופה להעביר את מוחמדי מבית החולים בזנג'אן למרכז רפואי מתקדם בטהראן, שם תוכל לקבל טיפול מקצועי יותר. עד כה, השלטונות האיראניים לא נענו לבקשה זו.