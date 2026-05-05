נרגס מוחמדי, זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2023 הכלואה בכלא באיראן, עברה התקף לב קשה והיא נמצאת במצב בריאותי מסוכן. כך עדכן היום (שלישי) בעלה של מוחמדי, תאגי רחמאני, שמתגורר בגלות מחוץ לאיראן.
רחמאני מסר כי אשתו מאושפזת כעת בבית חולים בעיר זנג'אן שבצפון מערב איראן, אך מצבה הרפואי מחייב טיפול מתקדם יותר. "היא עלולה למות בקרוב אם לא תקבל את הטיפול הנדרש", הזהיר בעלה של זוכת פרס נובל.
בני המשפחה פנו בדרישה דחופה להעביר את מוחמדי מבית החולים בזנג'אן למרכז רפואי מתקדם בטהראן, שם תוכל לקבל טיפול מקצועי יותר. עד כה, השלטונות האיראניים לא נענו לבקשה זו.
נרגס מוחמדי, בת 52, זכתה בפרס נובל לשלום בשנת 2023 על פעילותה למען זכויות אדם ונגד דיכוי נשים באיראן. היא מרצה כעת מאסר ארוך טווח בכלא אווין הידוע לשמצה בטהראן, לאחר ש"הורשעה" במספר אישומים הקשורים לפעילותה הציבורית.
לפי דיווח קשה שהתפרסם לאחרונה בערוץ CNN, נציג ועדת נובל לשלום חשף כי בידיהם מידע מהימן על אלימות קשה במיוחד שהופעלה כלפי מוחמדי במהלך שהותה בכלא.
לפי הדיווח, מוחמדי הוכתה פעמים רבות במקלות עץ ובאלות, ונגררה על הקרקע. בעקבות ההתעללות, היא סובלת מחבלות קשות בראשה.
בנוסף דווח כי היא מוחזקת בתנאי מעצר קשים, הכוללים בין השאר בידוד מוחלט מהעולם החיצון.
