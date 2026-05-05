כיכר השבת
"לא מאמין"

ראש ה-FBI חשף: "גיליתי חדר סודי במטה - בו אוכסנו מסמכים נגד טראפ"

ראש ה-FBI חשף חדר סודי במטה הארגון עם "מסמכים רגישים" מחקירת הקשר בין רוסיה לקמפיין של טראמפ | החדר לא הופיע בתוכניות המבנה (בעולם)

הנשיא טראמפ משמאל, הנשיא לשעבר אובמה מימין (צילום: שאטרסטוק)

ראש הבולשת של הידועה כ-FBI, קאש פאטל, חשף כי בתוך מטה הארגון התגלה חדר שלא הופיע כלל בתוכניות המבנה - ובו נמצאו מסמכים רגישים הקשורים לחקירת הקשר בין רוסיה לקמפיין של בבחירות 2016.

לדבריו, החדר היה נעול וללא גישה, ובתוכו אותרו שקי “השמדה”, המשמשים לגריסה ושריפה של חומר מסווג. פאטל אמר כי “הם לא הושמדו, אבל החדר גם לא הופיע במפה. הוא לא היה בתוכניות שלנו, ולאף אחד לא הייתה גישה אליו”.

בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' התייחס פאטל לשיחה קודמת עם סגן ראש ה-FBI לשעבר דן בונג’ינו, שטען כי מצא באחד השקים מסמכים מרכזיים מהחקירה שניהל ה-FBI לבדיקת חשד לשיתוף פעולה בין טראמפ ל.

טראמפ ופטאל (צילום: הבית הלבן)

בונג’ינו סיפר כי המסמך לא הושמד בכוונה וכי ייתכן שמישהו רצה שיימצא. לדבריו, “אני קורא את המסמך הזה ואני אומר לעצמי, אני לא מאמין שזה קרה בארצות הברית. זה לא רק שזה קרה, אלא שכל כך הרבה אנשים ידעו על זה. כל מה שהיית צריך לעשות זה לקרוא את זה. זה היה שטויות מההתחלה”.

כזכור, ראש המודיעין הלאומי בארה"ב טולסי גבארד טענה כי ממשל ברק אובמה קידם נרטיב על התערבות רוסית בבחירות 2016 למרות שלדבריה גורמים רשמיים ידעו שהוא שגוי. בעקבות זאת, משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירת חבר מושבעים, ובהמשך זומן גם ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי בנוגע למעורבותו בהערכת המודיעין משנת 2017.

ארה"בדונלד טראמפרוסיהבחירותברק אובמה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר