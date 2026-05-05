ראש הבולשת של ארה"ב הידועה כ-FBI, קאש פאטל, חשף כי בתוך מטה הארגון התגלה חדר שלא הופיע כלל בתוכניות המבנה - ובו נמצאו מסמכים רגישים הקשורים לחקירת הקשר בין רוסיה לקמפיין של דונלד טראמפ בבחירות 2016.

לדבריו, החדר היה נעול וללא גישה, ובתוכו אותרו שקי “השמדה”, המשמשים לגריסה ושריפה של חומר מסווג. פאטל אמר כי “הם לא הושמדו, אבל החדר גם לא הופיע במפה. הוא לא היה בתוכניות שלנו, ולאף אחד לא הייתה גישה אליו”. בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' התייחס פאטל לשיחה קודמת עם סגן ראש ה-FBI לשעבר דן בונג’ינו, שטען כי מצא באחד השקים מסמכים מרכזיים מהחקירה שניהל ה-FBI לבדיקת חשד לשיתוף פעולה בין טראמפ לרוסיה.

בונג’ינו סיפר כי המסמך לא הושמד בכוונה וכי ייתכן שמישהו רצה שיימצא. לדבריו, “אני קורא את המסמך הזה ואני אומר לעצמי, אני לא מאמין שזה קרה בארצות הברית. זה לא רק שזה קרה, אלא שכל כך הרבה אנשים ידעו על זה. כל מה שהיית צריך לעשות זה לקרוא את זה. זה היה שטויות מההתחלה”.

כזכור, ראש המודיעין הלאומי בארה"ב טולסי גבארד טענה כי ממשל ברק אובמה קידם נרטיב על התערבות רוסית בבחירות 2016 למרות שלדבריה גורמים רשמיים ידעו שהוא שגוי. בעקבות זאת, משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירת חבר מושבעים, ובהמשך זומן גם ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי בנוגע למעורבותו בהערכת המודיעין משנת 2017.