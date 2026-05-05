שר המלחמה פיט הגסת’ חשף בפני עיתונאים כי שש אוניות ניסו לעקוף את החסימה הצבאית האמריקנית של נמלי איראן במהלך המבצע לפתיחת מצר הורמוז מחדש, אך כולן הוחזרו לאחור.

בהתייחס לאיראן הבהיר כי אם כוחות אמריקאיים או ספינות מסחריות יותקפו, ארצות הברית תגיב בעוצמה צבאית מכרעת והרסנית. לדבריו, “אנו מעדיפים פעולה בדרכי שלום, אך אנחנו דרוכים ומוכנים לחלוטין להגן על אנשינו”.

בהתייחסות נוספת אל המצב במפרץ, אמר הגסת’ כי “איראן נבוכה. הם אמרו שהם שולטים במצר הורמוז. הם לא”.

במקביל, יו”ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, התייחס ליכולות הצבאיות של הדיוויזיה המוטסת ה־82 ואמר כי הכוחות “מוכנים בכל עת לקפוץ ממטוסי חיל האוויר אל תוך לחימה קרקעית ולתפוס שטחים אסטרטגיים אם תינתן פקודה, בדיוק כפי שעשו קודמיהם בסיציליה ובנורמנדי במלחמת העולם השנייה”.

הדברים הוצגו כחלק משיח צבאי מתגבר סביב המתיחות מול איראן והשליטה במצר הורמוז, כאשר המסרים מדגישים מוכנות אמריקאית להסלמה לצד אפשרות לפתרון בדרכים מדיניות. מוקדם יותר דווח ב-CNN כי ארה"ב וישראל נערכות למתקפה מחודשת מול איראן, ומתאמות את המהלכים הבאים.