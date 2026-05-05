כיכר השבת
העברת שליטה

"איראן נבוכה": שר המלחמה חשף מה קרה לספינות שניסו לשבור את המצור

ארה"ב חשפה כי שש אוניות ניסו לעקוף את החסימה במצר הורמוז מתחילת "מבצע השחרור" והוחזרו | שר ההגנה מזהיר: תגובה צבאית מכרעת במקרה של תקיפה (בעולם)

שר המלחמה פיט הגסת מימין, משמאל ספינה אמריקאית במפרץ (צילום: שאטרסטוק, סנטקום)

שר המלחמה פיט הגסת’ חשף בפני עיתונאים כי שש אוניות ניסו לעקוף את החסימה הצבאית האמריקנית של נמלי במהלך המבצע לפתיחת מצר הורמוז מחדש, אך כולן הוחזרו לאחור.

בהתייחס לאיראן הבהיר כי אם כוחות אמריקאיים או ספינות מסחריות יותקפו, תגיב בעוצמה צבאית מכרעת והרסנית. לדבריו, “אנו מעדיפים פעולה בדרכי שלום, אך אנחנו דרוכים ומוכנים לחלוטין להגן על אנשינו”.

בהתייחסות נוספת אל המצב במפרץ, אמר הגסת’ כי “איראן נבוכה. הם אמרו שהם שולטים במצר הורמוז. הם לא”.

במקביל, יו”ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, התייחס ליכולות הצבאיות של הדיוויזיה המוטסת ה־82 ואמר כי הכוחות “מוכנים בכל עת לקפוץ ממטוסי חיל האוויר אל תוך לחימה קרקעית ולתפוס שטחים אסטרטגיים אם תינתן פקודה, בדיוק כפי שעשו קודמיהם בסיציליה ובנורמנדי במלחמת העולם השנייה”.

הדברים הוצגו כחלק משיח צבאי מתגבר סביב המתיחות מול איראן והשליטה במצר הורמוז, כאשר המסרים מדגישים מוכנות אמריקאית להסלמה לצד אפשרות לפתרון בדרכים מדיניות. מוקדם יותר דווח ב-CNN כי ארה"ב וישראל נערכות למתקפה מחודשת מול איראן, ומתאמות את המהלכים הבאים.

