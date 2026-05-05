כיכר השבת
חשש מהבאות

"זה אמיתי": ספינה הפכה למלכודת מוות לאחר התפרצות קטלנית

התפרצות חשודה של נגיף ההנטה בספינת טיולים מול חופי כף ורדה | שלושה נוסעים נפטרו, 149 איש עדיין על הספינה | כל הפרטים על המשבר הרפואי (בעולם)

"אנחנו לא סתם סיפור", הנוסע ששיתף מאירועי הספינה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נוסע על ספינת הטיולים “m/v Hondius” שעוגנת סמוך לחופי כף ורדה, תיאר תחושת פחד וחוסר ודאות בעקבות התפרצות חשודה של נגיף ההנטה שעל פי החשד קשורה למותם של שלושה בני אדם על הספינה.

הנוסע, ג'ייק רוזמרין, אמר כי “מה שקורה כאן אמיתי מאוד עבור כולנו, אנחנו לא סתם סיפור או כותרות, אנחנו אנשים עם משפחות ועם מי שמחכה לנו בבית”. לדבריו, “יש הרבה חוסר ודאות וזה החלק הקשה ביותר, כל מה שאנחנו רוצים זה להרגיש בטוחים, לקבל בהירות ולחזור הביתה”.

לפי ארגון הבריאות העולמי, מקרה אחד של הדבקה בהנטה אושר בבדיקות מעבדה, וחמישה מקרים נוספים עדיין נבדקים. מתוך שישה אנשים שנפגעו, שלושה מתו ואדם נוסף מאושפז בטיפול נמרץ בדרום אפריקה.

תקריות מוות בשרשרת

החברה המפעילה את הספינה מסרה כי האירועים החלו כבר בתחילת אפריל, כאשר נוסע הולנדי מת ב־11 באפריל, ובשלב זה לא נקבעה סיבת המוות. מאוחר יותר דווח כי אשתו של אותו נוסע חלתה גם היא במהלך מסעה ונפטרה לאחר מכן.

ספינת טיולים, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בהמשך, ב־27 באפריל, נוסע נוסף חלה באופן קשה ופונה לדרום אפריקה, שם הוא עדיין מאושפז במצב קשה לאחר שנמצא כי נדבק בגרסה של הנגיף. ב־2 במאי מת נוסע נוסף, גרמני, כשגם במקרה זה סיבת המוות טרם הובררה באופן סופי.

עוד דווח כי שני אנשי צוות בספינה סובלים מתסמינים נשימתיים חריפים ונזקקים לטיפול רפואי דחוף, כאשר בשלב זה לא אושר קשר ישיר בין מקרי המוות לבין הנגיף.

על הספינה נמצאים עדיין כ־149 בני אדם מיותר מ־20 מדינות, כאשר הרשויות המקומיות והבינלאומיות, כולל ארגון הבריאות העולמי, מעורבות בניהול האירוע ובהחלטות לגבי פינוי רפואי אפשרי.

החברה המפעילה מסרה כי “ננקטים צעדי זהירות מחמירים הכוללים בידוד, היגיינה וניטור רפואי”, וכי היא נמצאת בקשר עם הנוסעים ובני משפחותיהם ומספקת להם תמיכה ככל האפשר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

