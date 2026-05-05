כיכר השבת
הגזרה מתחממת

נתניהו זעם על השופטים והזכיר שיחה עם טראמפ: "אתם בטח יודעים על מה דיברתי אתו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום למשפטו לאחר שבקשתו לביטול העדות נדחתה, וזעם על השופטים שמכריחים אותו להתייצב למרות המצב הביטחוני חסר התקדים במדינת ישראל | זה מה שאמר לשופטים בפתח משפטו (חדשות)

ראש הממשלה התייצב אחר הצהריים (שלישי) למשפטו לאחר שבקשתו לביטול העדות נדחתה על ידי השופטים.

ראש הממשלה קבל בפני השופטים על כך שגוררים אותו לבית המשפט בזמן שביטחון ישראל מונח על כף המאזניים ותלוי בו במידה רבה.

"ב-24 שעות האחרונות דיברתי עם 4 ראשי מדינות, עם אתם בטח מבינים על מה, וגם עם מנכ"ל מועצת השלום על עזה שהולכת ומתפתחת התפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על 3 מפגשים עם צמרת הביטחון של המדינה. ועכשיו אנחנו לוקחים 3 שעות כדי לדון איך הגבתי לכותרת?", דברי נתניהו לשופטים.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שלישי) בקשה לבית המשפט לשנות את מועד עדותו במשפט האלפים.

לבקשת נתניהו, במקום להתייצב בשעה 13:30 כפי שנקבע, ביקש ראש הממשלה להתחיל את העדות רק בשעה 16:00, בנימוק של "לו"ז ביטחוני-מדיני דחוף".

פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, מסר בבקשתו לבית המשפט כי "הגם שראש הממשלה יש לו"ז לאורך כל שעות היום, לאחר בדיקה ומאמץ ניתן יהיה לשנות את הלו"ז כך שהדיון יתקיים עד לשעה 18:00". עו"ד חדד הוסיף הבהרה חשובה: "הכל בכפוף להתפתחויות ביטחוניות ומדיניות".

השופטים קיבלו חלקית את הבקשה ודחו את הדיון אך הבהירו כי הדיון יתקיים למשך שלוש שעות. המשמעות המעשית היא שהדיון יתחיל בשעה 16:00, אך הוא יצטרך להימשך עד השעה 19:00 לפחות.

איזה אופי מידת הדין בהתגלמותה ,, אין רגש לגמרי אין התחשבות אין מדינה אין מלחמה יש דין ויש דיין ויש פוליטיקה אכזרית בכל קנה מידה אבל נתניהו ינצח
יהודי
1
נתניהו אתה חושב שכול עם ישראל טיפשים כולל הציבור החרדי אתה חי בסרט עם ככה בבחירות הבאות הציבור החרדי לא יתן יד לממשלת הרשעית שלך ולמפלגות החרדיות הבוגדניות עם ישראל יבוא עם המפלגות החרדיות שבגדו באזרחים שלהם חשבון ואותך נהפוך למוכר בשוק שתמכור שווארמה ופלאפל למרצים הביביסטים שלך העם והשם לא ישכחו ול
יהודי ציוני

