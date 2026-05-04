בגובה 50 מטר: האיש שהקים אוהל על גשר "עד שתסתיים המלחמה באיראן" | צפו

פעיל מוחה על גשר פרדריק דאגלס בוושינגטון במשך מספר ימים, כשהוא דורש את סיום המלחמה באיראן ואיסור על בינה מלאכותית | המחאה גורמת לעומסי תנועה כבדים (מעניין)

גוידו רייכשטטר עם האוהל שהקים על הגשר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

פעיל בשם גוידו רייכשטטר שוהה במשך מספר ימים על גבי קשתות גשר פרדריק דאגלס שבוושינגטון, במסגרת מחאה נגד הממשל שגרמה לשיבושים משמעותיים בתנועה ולעומסי תנועה באזור.

הפעיל שוהה בתוך אוהל שהקים על הגשר המתנשא לגובה של כ-51 מטרים, כשהוא מסרב לרדת מהמקום עד למילוי דרישותיו. הוא הצהיר כי יישאר על הגשר "עד לסיום המלחמה ב והטלת איסור עולמי על שימוש בבינה מלאכותית".

גשר פרדריק דאגלס בוושינגטון (צילום: By G. Edward Johnson )

במסר נוסף שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "הסירו את ידכם מאיראן ומלבנון, תשוחרר פלסטין".

בשל המחאה, רשויות התנועה בוושינגטון הזהירו בימים האחרונים את הנהגים מצפי לעיכובים כבדים ולהמשך הגבלות תנועה. למרות שחלק מהנתיבים נפתחו מחדש, המשטרה ממשיכה להחזיק כוחות באזור, כולל צוותי משא ומתן וכוחות חילוץ ייעודיים, מחשש להידרדרות המצב.

רייכשטטר אינו חדש בפעולות מחאה מסוג זה. לפי הדיווחים, כבר בשנת 2022 טיפס על אותו גשר במחאה על ביטול פסק דין מפורסם, ונעצר לאחר ששהה במקום יותר מ־24 שעות.

איראןדונלד טראמפמחאהוושינגטוןבינה מלאכותית
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

מה הטמטום הזה מביאים מסוק ותולשים אותו משם הוא מזיק לרבים בכסף נפש המערב השתגע בשם האומניות הורגים אנשים אחרים טימטום
אלי

