פעיל בשם גוידו רייכשטטר שוהה במשך מספר ימים על גבי קשתות גשר פרדריק דאגלס שבוושינגטון, במסגרת מחאה נגד הממשל שגרמה לשיבושים משמעותיים בתנועה ולעומסי תנועה באזור.

הפעיל שוהה בתוך אוהל שהקים על הגשר המתנשא לגובה של כ-51 מטרים, כשהוא מסרב לרדת מהמקום עד למילוי דרישותיו. הוא הצהיר כי יישאר על הגשר “עד לסיום המלחמה באיראן והטלת איסור עולמי על שימוש בבינה מלאכותית”.

גשר פרדריק דאגלס בוושינגטון ( צילום: By G. Edward Johnson )