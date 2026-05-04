פעיל בשם גוידו רייכשטטר שוהה במשך מספר ימים על גבי קשתות גשר פרדריק דאגלס שבוושינגטון, במסגרת מחאה נגד הממשל שגרמה לשיבושים משמעותיים בתנועה ולעומסי תנועה באזור.
הפעיל שוהה בתוך אוהל שהקים על הגשר המתנשא לגובה של כ-51 מטרים, כשהוא מסרב לרדת מהמקום עד למילוי דרישותיו. הוא הצהיר כי יישאר על הגשר “עד לסיום המלחמה באיראן והטלת איסור עולמי על שימוש בבינה מלאכותית”.
במסר נוסף שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "הסירו את ידכם מאיראן ומלבנון, תשוחרר פלסטין".
בשל המחאה, רשויות התנועה בוושינגטון הזהירו בימים האחרונים את הנהגים מצפי לעיכובים כבדים ולהמשך הגבלות תנועה. למרות שחלק מהנתיבים נפתחו מחדש, המשטרה ממשיכה להחזיק כוחות באזור, כולל צוותי משא ומתן וכוחות חילוץ ייעודיים, מחשש להידרדרות המצב.
רייכשטטר אינו חדש בפעולות מחאה מסוג זה. לפי הדיווחים, כבר בשנת 2022 טיפס על אותו גשר במחאה על ביטול פסק דין מפורסם, ונעצר לאחר ששהה במקום יותר מ־24 שעות.
