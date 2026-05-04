כיכר השבת
ביקור מפתיע

אורחי המלון היו בהלם: זה ה"אורח" שניסה להירשם בקבלה | צפו

תנין באורך 3.5 מטר נכנס למלון בזימבבואה, עבר בלובי וניסה לטפס על דלפק הקבלה | רשויות חיות הבר הצליחו להשתלט עליו והשיבו אותו למקורות (מעניין)

התנין מנסה לטפס על דלפק הקבלה
התנין מנסה לטפס על דלפק הקבלה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

תנין גדול תועד כשהוא נכנס לשטח המטבח של מלון בזימבבואה, בתקרית שמשכה תשומת לב רבה ברשתות ובתקשורת המקומית.

לפי דיווחים מקומיים, מדובר בתנין באורך של כ־3.5 מטר שנכנס לשטח של מלון A’Zambezi River Lodge, הנמצא על גדות נהר הזמבזי, אזור הידוע כבית גידול טבעי של תנינים.

על פי העדויות, התנין לא נכנס ישירות למטבח אלא עבר קודם בלובי ובאזור קבלת הפנים, ואף נצפה כשהוא מנסה לטפס על דלפק הקבלה. עדי ראייה סיפרו כי הוא נע באיטיות יחסית ואף עצר לרגע על רהיטים בתוך המבנה, לפני שהמשיך לעבר האזור הפנימי של המלון.

רשויות חיות הבר בזימבבואה מסרו כי ככל הנראה התנין הגיע מנהר הזמבזי הסמוך, והדגישו כי מדובר בהתנהגות טבעית של תנינים מסוג זה, הנעים לעיתים גם ביבשה בשעות הלילה.

בדיווח נכתב כי “האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות כאשר תנינים פעילים במיוחד”, וכי לא היו נפגעים או נזק לרכוש. צוות המלון פינה את האורחים וסגר את האזור עד להגעת אנשי רשות הפארקים וחיות הבר, שלכדו את התנין והחזירו אותו לנהר הזמבזי.

תיעודסרטון ויראליבית מלוןתניןזימבבואה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר