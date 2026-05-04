אורחי המלון היו בהלם: זה ה"אורח" שניסה להירשם בקבלה | צפו

תנין גדול תועד כשהוא נכנס לשטח המטבח של מלון בזימבבואה, בתקרית שמשכה תשומת לב רבה ברשתות ובתקשורת המקומית.

לפי דיווחים מקומיים, מדובר בתנין באורך של כ־3.5 מטר שנכנס לשטח של מלון A’Zambezi River Lodge, הנמצא על גדות נהר הזמבזי, אזור הידוע כבית גידול טבעי של תנינים.

על פי העדויות, התנין לא נכנס ישירות למטבח אלא עבר קודם בלובי ובאזור קבלת הפנים, ואף נצפה כשהוא מנסה לטפס על דלפק הקבלה. עדי ראייה סיפרו כי הוא נע באיטיות יחסית ואף עצר לרגע על רהיטים בתוך המבנה, לפני שהמשיך לעבר האזור הפנימי של המלון.

רשויות חיות הבר בזימבבואה מסרו כי ככל הנראה התנין הגיע מנהר הזמבזי הסמוך, והדגישו כי מדובר בהתנהגות טבעית של תנינים מסוג זה, הנעים לעיתים גם ביבשה בשעות הלילה.

בדיווח נכתב כי “האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות כאשר תנינים פעילים במיוחד”, וכי לא היו נפגעים או נזק לרכוש. צוות המלון פינה את האורחים וסגר את האזור עד להגעת אנשי רשות הפארקים וחיות הבר, שלכדו את התנין והחזירו אותו לנהר הזמבזי.