לאחר חודשים ארוכים שלא התראו, בעקבות הגלות בה שוהה הרב הצדיק אליעזר ברלנד, מנהיג קהילת "שובו בנים", וצו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא נגד הרבנית תהילה ברלנד, האחדות חוזרת למשפחה. הרבנית הגיעה אמש לשהות יחד עם הרב בזימבבואה, אליה חזר לאחר שהות קצרה ביוהנסבורג (חסידים)
לאחר יומיים של מעצר עזב מנהיגה הנמלט של חסידות "שובו בנים" הרב אליעזר ברלנד את זימבבואה לטובת יהונסבורג, בה צפוי לחגוג את "ליל הסדר". לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו מהרגעים בהם עלה הרב אליעזר ברלנד על המטוס כשהוא עטור בטלית ותפילין ומוקף בקומץ מחסידיו. צפו בתיעוד (חרדים, חסידים)
השלטונות בזימבבואה עצרו השבוע את הרה"צ רבי אליעזר ברלנד - ראש קהילת 'שובו בנים', בעקבות כתבת ענק בעיתון המקומי שחשפה את הסיבה להימלטותו מהארץ. בצעד שנראה אנטישמי ותוך חוסר רגישות מזעזע וביזוי כבוד התורה, הרב הובל כשהוא אזוק בידיו, לבוש בבגדי אסיר ללא הכיפה שעל ראשו (חסידים)
כמאה חסידים שוהים בימים אלו בזימבבואה בצילו של מנהיג קהילת "שובו בנים" הגאון הרב אליעזר ברלנד. לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד משירת החסידים בחזור מתפילת שחרית הבוקר (ראשון) כשהם מלווים את הרב ברלנד בחזרה לביתו • צפו (חסידים)