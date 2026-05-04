בטן התנין נפתחה: הסוף המצמרר לחיפושים אחרי איש העסקים שנסחף

השוטר דג את התנין

משטרת דרום אפריקה (SAPS) השלימה בסוף השבוע מבצע מורכב ומסוכן במיוחד בנהר הקומאטי, במסגרת חיפושים קדחתניים אחר איש עסקים בן 59 שנעדר לאחר שנסחף בשיטפונות עזים לפני מספר ימים.

המבצע, שתועד בסרטון שהופץ על ידי המשטרה, הציג את גבורתו של קצין המשטרה יוהאן "פוטי" פוטגיטר, שהורד באמצעות חבל ממסוק של רשות הפארקים הלאומיים ישירות אל מי הנהר השורצים תנינים. מטרת המשימה הייתה לאבטח ולמשות מהמים תנין שהומת קודם לכן על ידי הרשויות כדי לאפשר את בדיקת תכולת קיבתו.

איש העסקים, בן 59 מאזור גאוטנג שבדרום אפריקה, נעלם לאחר שרכבו נמצא נטוש סמוך לגשר מוצף על נהר הקומאטי בעיצומם של שטפונות כבדים. מה שנראה תחילה כתאונת טבע שגרתית הפך במהרה לחקירה מורכבת, לאחר שחיפושים נרחבים של המשטרה במשך שבוע, זיהתה המשטרה תנין חשוד באזור שבו רכבו של הנעדר נמצא תקוע - גילוי שהוביל לממצא החריג בתוך התנין.

תנאי השטח הקשים בנהר הקומאטי הפכו את החיפושים למשימה מורכבת במיוחד: זרמים חזקים ובלתי צפויים בעקבות ההצפות האיצו את זרימת המים והקשו על תנועה בטוחה של צוותי החילוץ.

במקביל, המים העכורים והסחף הרב צמצמו משמעותית את הראות, גם לצוללים וגם למפעילי הרחפנים שניסו לאתר סימנים בשטח. לכך נוספה פעילות מוגברת של תנינים באזור, מה שחייב את הכוחות לפעול בזהירות יתרה ולבצע את החיפושים בצורה מדורגת ומוגבלת. השילוב הפך כל ניסיון לאתר את הנעדר בזמן אמת למבצע מאתגר ומורכב במיוחד.

החשד כי התנין הספציפי הזה בלע את הנעדר התעורר לאחר שפוטגיטר, בהסתמך על שנות ניסיון רבות, הבחין בסימנים מחשידים: לזוחל הייתה "בטן מלאה באופן מאסיבי" והוא נמנע מלזוז או להחליק למים למרות הרעש הכבד שעוררו המל"טים והמסוקים באזור.

עם חילוץ החיה מהנהר, אישרו הרשויות כי בתוך מעיו של התנין נמצאו שרידי אדם. במשטרה מעריכים כי השרידים שייכים לאיש העסקים שנעלם, אך הדגישו כי זהותו של הקורבן תאושר סופית רק לאחר ניתוח מעבדתי ובדיקות DNA. שירות המשטרה שיבח את הקצין פוטגיטר על ביצוע הפעולה בתנאים מסוכנים וקיצוניים ביותר.