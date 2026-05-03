בלשי תחנת הראל במחוז ירושלים הצליחו לסכל בליל שישי האחרון ניסיון התפרצות לבית מגורים, תוך שהם לוכדים את החשוד בתוך הדירה "על חם". המעצר הדרמטי הפך לאירוע אלים כאשר החשוד ניסה להימלט תוך שהוא נאבק בכוח בבלשים, מה שאילץ את הכוחות להשתמש במכשיר טייזר על מנת להשתלט עליו ולהשלים את המעצר.

מבדיקה ראשונית התברר כי מדובר בתושב השטחים בן 39, השוהה בישראל בניגוד לחוק, ועל גופו אף נתפס תרסיס גז פלפל שעל פי החשד נועד לשמש אותו לצורך ביצוע העבירה או לשם הימלטות.

האירוע החל במהלך פעילות סמויה וממוקדת שערכו בלשי המשטרה נגד מחוללי פשיעה בתחום הרכוש באזור. במהלך המארב, זיהו הבלשים דמות חשודה הנכנסת למבנה מגורים.

הם החלו במעקב סמוי וקצר, שבמהלכו נצפה החשוד כשהוא פורץ לדירה וחודר פנימה. ברגע זה החליטו הבלשים לעבור לשלב הגלוי, חתרו למגע באופן מיידי ונכנסו לתוך הדירה בעקבותיו כדי לבצע את המעצר.

החשוד, שהופתע מנוכחות השוטרים, לא נכנע בקלות והחל להיאבק בהם באלימות בניסיון נואש להימלט מהמקום, מאבק שהסתיים רק לאחר הפעלת אמצעי נגד חשמלי (טייזר) על ידי הבלשים.

במשטרה מציינים כי מדובר בפעילות שהיא חלק ממערכה רחבה יותר נגד עברייני רכוש, במטרה להגביר את תחושת הביטחון של התושבים. "משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן גלוי וסמוי ובכל האמצעים נגד עברייני הרכוש המנסים לפגוע בביטחון הציבור וברכושו", נמסר היום (ראשון) מדוברות המשטרה.

עוד הדגישו במשטרה את החומרה שבמעשי הפריצה והפרת הסדר הציבורי, והצהירו כי היחידות המבצעיות "יפעלו למיצוי הדין עם פורצים המפרים את הסדר הציבורי".

לאחר המעצר הועבר החשוד לחקירה ממושכת בתחנת הראל, שם נבדקו נסיבות כניסתו לישראל והאפשרות למעורבותו באירועי פריצה נוספים באזור ירושלים. בסיום החקירה הראשונית, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים.

נציגי המשטרה הציגו בפני השופט את הראיות שנאספו ואת נסיבות המעצר האלים, וביקשו להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות חקירה. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על הארכת מעצרו של תושב השטחים עד לתאריך 05.05.26, אז צפויה המשטרה להחליט על המשך הצעדים המשפטיים נגדו.