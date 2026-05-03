כיכר השבת
המארב הסמוי

דרמה בליל שישי בירושלים: הבלשים "ישבו" עליו - ושלפו את הטייזר בדירה

בלשי תחנת הראל סיכלו פריצה לבית מגורים בירושלים בליל שישי, לאחר שעקבו אחרי חשוד, תושב השטחים השוהה בישראל שלא כחוק, ותפסו אותו בתוך הדירה. המעצר לווה במאבק אלים מצד החשוד, שהסתיים רק לאחר שימוש בטייזר. מעצרו של החשוד, שעל גופו נמצא גז פלפל, הוארך בבית המשפט עד ליום שלישי (חדשות)

2תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת הראל במחוז ירושלים הצליחו לסכל בליל שישי האחרון ניסיון התפרצות לבית מגורים, תוך שהם לוכדים את החשוד בתוך הדירה "על חם". המעצר הדרמטי הפך לאירוע אלים כאשר החשוד ניסה להימלט תוך שהוא נאבק בכוח בבלשים, מה שאילץ את הכוחות להשתמש במכשיר טייזר על מנת להשתלט עליו ולהשלים את המעצר.

מבדיקה ראשונית התברר כי מדובר בתושב השטחים בן 39, השוהה בישראל בניגוד לחוק, ועל גופו אף נתפס תרסיס גז פלפל שעל פי החשד נועד לשמש אותו לצורך ביצוע העבירה או לשם הימלטות.

האירוע החל במהלך פעילות סמויה וממוקדת שערכו בלשי נגד מחוללי פשיעה בתחום הרכוש באזור. במהלך המארב, זיהו הבלשים דמות חשודה הנכנסת למבנה מגורים.

הם החלו במעקב סמוי וקצר, שבמהלכו נצפה החשוד כשהוא פורץ לדירה וחודר פנימה. ברגע זה החליטו הבלשים לעבור לשלב הגלוי, חתרו למגע באופן מיידי ונכנסו לתוך הדירה בעקבותיו כדי לבצע את המעצר.

החשוד, שהופתע מנוכחות השוטרים, לא נכנע בקלות והחל להיאבק בהם באלימות בניסיון נואש להימלט מהמקום, מאבק שהסתיים רק לאחר הפעלת אמצעי נגד חשמלי (טייזר) על ידי הבלשים.

במשטרה מציינים כי מדובר בפעילות שהיא חלק ממערכה רחבה יותר נגד עברייני רכוש, במטרה להגביר את תחושת הביטחון של התושבים. "משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן גלוי וסמוי ובכל האמצעים נגד עברייני הרכוש המנסים לפגוע בביטחון הציבור וברכושו", נמסר היום (ראשון) מדוברות המשטרה.

עוד הדגישו במשטרה את החומרה שבמעשי הפריצה והפרת הסדר הציבורי, והצהירו כי היחידות המבצעיות "יפעלו למיצוי הדין עם פורצים המפרים את הסדר הציבורי".

לאחר המעצר הועבר החשוד לחקירה ממושכת בתחנת הראל, שם נבדקו נסיבות כניסתו לישראל והאפשרות למעורבותו באירועי פריצה נוספים באזור ירושלים. בסיום החקירה הראשונית, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים.

נציגי המשטרה הציגו בפני השופט את הראיות שנאספו ואת נסיבות המעצר האלים, וביקשו להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות חקירה. בית המשפט נעתר לבקשה והורה על הארכת מעצרו של תושב השטחים עד לתאריך 05.05.26, אז צפויה המשטרה להחליט על המשך הצעדים המשפטיים נגדו.

משטרהמחוז ירושלים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ישוחרר לאלתר תיץ התחייבות שלא לחזור לאסור הפשע. רק לאזורים אחרים בהם אין שוטרים
מסכן
1
מאמינה שכבר שוחרר
אורית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר