כיכר השבת
"סכנה ממשית"

בפעם החמישית: השוטרים נדהמו כשגילו מי ישב מאחורי ההגה | צפו

משטרת ירושלים עצרה נהג בן 40 מאבו טור שנתפס נוהג ללא רישיון בפעם החמישית | נגדו היה תלוי מאסר על תנאי של שמונה חודשים (בארץ)

תיעוד הנסיעה והמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

פעילות אכיפה ממוקדת שביצעה משטרת בשכונת אבו טור הובילה למעצרו של נהג תושב המקום, בשנות ה־40 לחייו, שנתפס כשהוא נוהג ללא רישיון – בפעם החמישית.

הפעילות נערכה כחלק מהמאמצים להגביר את המשילות והאכיפה בשכונות מזרח העיר, ובמהלכה פעלו בלשי ימ"ר יחד עם כוחות יס"מ.

במהלך הבדיקות עלה כי נגד החשוד תלוי ועומד מאסר על תנאי בן שמונה חודשים, שנגזר עליו בתיק קודם ונמצא עדיין בתוקף. הנהג נעצר במקום והועבר לחקירה, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום.

קצין אגף התנועה במחוז ירושלים, סנ״צ יוסף ניזרי, התייחס למקרה והדגיש כי נהיגה ללא רישיון אינה רק עבירה חוקית, אלא גם סכנה ממשית לציבור.

לדבריו, אדם שנוהג ללא הכשרה וללא פיקוח מסכן את עצמו ואת הסובבים אותו, והעבירה עלולה להוביל להשלכות משמעותיות, כולל קנסות כבדים, פסילת רישיון עתידית ואף הליכים פליליים.

