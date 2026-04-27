"תוך שבוע אחסל אותך": רופאה נעצרה לאחר שאיימה על איש תקשורת 

לאחר חקירה שהתנהלה בשבועות האחרונים במחוז הצפוני נעצרה רופאה בת 40, תושבת הצפון, בחשד שאיימה באופן חוזר על איש תקשורת מהאזור.

על פי החשד, האישה יצרה עמו קשר ממספר לא מוכר במספר הזדמנויות, ובאחת השיחות אף איימה עליו במילים קשות. בין השאר אמרה: "תוך שבוע אגיע אליך ואחסל אותך".

עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים, במסגרתה הצליחו החוקרים לאסוף ראיות שקושרות את החשודה למעשים המיוחסים לה. מהחקירה עלה כי החשודה עובדת כרופאה במוסד רפואי במרכז הארץ.

בהמשך להתפתחות החקירה, פשטו שוטרי המחוז הצפוני על מקום עבודתה, עצרו אותה ותפסו ממצאים שלפי החשד קשורים לביצוע העבירות ואשר הוחבאו במקום.

החשודה הועברה לחקירה, ובמשטרה בוחנים בהתאם לממצאיה האם להביאה לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרה.