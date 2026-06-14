השכן שאל "מה אתה עושה?" - והותקף באכזריות עם מברגה ומספריים

יחידת התביעה המשטרתית של מחוז תל אביב הגישה הבוקר כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד תושב שדרות בן 39, אשר נעצר בדרום תל אביב לאחר שניסה להתפרץ לדירת מגורים, וכשנתקל בשכן שהבחין במעשיו – תקף ודקר אותו בפלג גופו העליון.

הגשת כתב האישום מגיעה בתום חקירה מואצת שניהלו חוקרי תחנת שר"ת במרחב איילון, בעקבות האירוע האלים שהתרחש בתחילת החודש ברחוב צלנוב בעיר, ומדגישה את החומרה שרואה המשטרה באירועי פשיעה מלווים באלימות קשה נגד אזרחים.

תחילתו של האירוע בתאריך 5.6.2026, אז התקבל דיווח דחוף במוקד 100 של משטרת ישראל על אדם בעל חזות חשודה המנסה לפרוץ בכוח לתוך דירת מגורים ברחוב צלנוב, הממוקם באזור דרום תל אביב.

על פי הממצאים שנאספו, הנאשם הגיע למקום כשהוא מצויד מראש בכלי עבודה ובאמצעים שנועדו לאפשר לו לחדור אל הנכס. הוא החל לנסות ולפרוץ את דלת הדירה באמצעות מברגה שהביא עמו, תוך שהוא פועל בלב שכונת מגורים מיושבת ובשעות שבהן עוברים ושבים נמצאים במרחב הציבורי.

במהלך ניסיון הפריצה, אחד השכנים המתגורר במבנה הבחין בפעילות החשודה ובקולות הבוקעים מאזור הדלת. השכן, שביקש להגן על רכושם של דיירי הבית, ניגש אל הנאשם ושאל אותו לפשר מעשיו במקום. בתגובה לפנייה זו, פיתח הנאשם התנהגות תוקפנית ואלימה במיוחד, שלף זוג מספריים שהיו ברשותו, והתנפל על השכן המודאג. במהלך העימות הפיזי שהתפתח במקום, דקר הנאשם את השכן באמצעות המספריים בפלג גופו העליון, וגרם לו לפציעות, באירוע שיכול היה להסתיים באסון כבד עוד יותר.

עם קבלת הדיווח הראשוני במוקד המשטרתי על הפריצה והתקיפה, הוזעקו זמנית למקום כוחות משימה מוגברים שכללו את שוטרי תחנת שר"ת, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז של משמר הגבול (מג"ב) שפעלו באותה עת בגזרה. הצוותים המשטרתיים הגיעו במהירות לזירה והחלו מיד בביצוע סריקות נרחבות וממוקדות ברחובות הסמוכים, לצד איסוף ממצאים ראשוניים מהשטח. במסגרת פעולות אלו אותר הנאשם בקרבת מקום כשהוא מנסה להימלט, ונעצר על ידי הכוחות. בחיפוש שנערך על גופו תפסו השוטרים את המברגה ואת המספריים ששימשו אותו, על פי החשד, הן לניסיון הפריצה והן לתקיפת השכן.

החשוד הועבר להמשך טיפול חקירתי בתחנת המשטרה, שם נכלא בסיום חקירתו הראשונית בשל המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממעשיו. במהלך הימים האחרונים הובא החשוד מספר פעמים בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשות המשטרה והאריך את מעצרו מעת לעת לצורך השלמת כלל פעולות החקירה הנדרשות וגיבוש התשתית הראייתית. הבוקר, עם סיומה הרשמי של החקירה וביסוס הראיות, הגישה יחידת התביעה כתב אישום הכולל סעיפים חמורים של פציעה כשהעבריין מזויין וניסיון התפרצות לבית מגורים, ובמקביל הוגשה בקשה להשאירו מאחורי סורג ובריח עד לתום כל ההליכים המשפטיים נגדו.