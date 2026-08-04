החשוד מובא למעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, הסגיר את עצמו לידי המשטרה - בתום מצוד נרחב שנמשך מספר שעות. האירוע הקשה והמזעזע התרחש כזכור היום (שלישי) בשעות הצהרים, כאשר עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות בפתח משרדו ברחוב משה לוי בעיר.

על פי הממצאים הראשוניים שעלו מהחקירה, החשוד הינו מוכר לקורבן. הוא הגיע אל משרדו של עורך הדין, ובמהלך המפגש ביניהם שלף כלי ירייה, ביצע מספר יריות לעברו ונמלט בריצה מהמקום, כשהוא מותיר את הקורבן מתבוסס בדמו.

הזירה הקשה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

האירוע התרחש בשעות היום, כאשר דיווח חרום שהתקבל במשטרה הזעיק כוחות רבים אל רחוב משה לוי בעקבות קולות ירי שנשמעו במקום. עדי ראייה סיפרו כי עוד טרם הירי נשמעו מתוך המשרד קולות של עימות מילולי חריף וריב קולני במיוחד. מחריד: עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון, צעקות נשמעו קודם לכן ממשרדו קובי רוזן | 13:44 תיעוד דרמטי: החשודים ברצח בניהו רזי נחשפים ברגעים שלפני האירוע קובי אטינגר | 15:23 כוחות הצלה ורפואה מכלל ארגוני החירום, בהם איחוד הצלה ומד"א, הוזעקו במהירות רבה לזירה יחד עם כוחות משטרה מתחנת ראשון לציון וממרחב שפלה. צוותי הרפואה מצאו את עורך הדין במצב אנוש, מחוסר הכרה לחלוטין וללא דופק ונשימה, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה.

הזירה המחרידה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

עם קבלת ההודעה על הירי והתוצאה הקטלנית, פתחו שוטרי תחנת ראשון לציון וחוקרי ימ"ר שפלה בחקירה מואצת, לצד פריסת מחסומים ומצוד נרחב בניסיון להתחקות אחר עקבותיו של היורה הנמלט. מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הגיע בעצמו לזירת הרצח, קיים הערכת מצב מיוחדת עם הפיקוד הבכיר והטיל באופן רשמי את חקירת המקרה החמור על כתפי חוקרי היחידה המרכזית במחוז.

המצוד שנפרס בשטחים נרחבים הגיע לסיומו כאשר בשיתוף פעולה הדוק בין מחוזות המשטרה, יחידת ימ"ר לכיש ממחוז דרום איתרה את נתיב בריחתו והביאה לכך שהחשוד הסגיר את עצמו לידיהם. הוא מועבר כעת לחקירה ביחידה המרכזית במחוז מרכז.

מחר צפויה המשטרה להביא את החשוד לבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. במשטרה מדגישים כי כלל הרקע והנסיבות שהובילו לאירוע הירי הקטלני נמצאים עדיין בבדיקה מעמיקה.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה מדאיגה באירועי אלימות ופשיעה במרכז הארץ, כאשר רשת פשע מתוחכמת נחשפה לאחרונה בעקבות חקירה נרחבת של ימ"ר תל אביב. כמו כן, מקרים של תקיפת שוטרים במהלך פעילות אכיפה הפכו לתופעה שכיחה יותר.