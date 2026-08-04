תיעוד דרמטי ומזעזע פרסמה היום (שלישי) דוברות המשטרה מרגעים ספורים לפני רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל בשכונת נחלאות בירושלים. במצלמות האבטחה נראים החשודים בפרשה כשהם צועדים יחד בלב השכונה, עוצרים לשיחה קצרה ברחוב, ולאחר מכן ממשיכים במהירות לעבר דירת האירוח שבה התרחש האירוע הקשה.

בסרטון שפורסם ניתן לראות מספר מעורבים חוצים את הכביש יחד. אחת הדמויות בולטת בחולצה לבנה, בעוד שאר חברי החבורה לבושים בשחור. בשלב מסוים נעצרת הקבוצה כולה סמוך לפינת רחוב ולרמזור, עומדת במעגל צפוף במשך כמה שניות, ומיד לאחר השיחה המהירה פונה החבורה יחד וממשיכה לצעוד במהירות לכיוון הדירה.

התיעוד החשוב מגיע על רקע הודעת המשטרה היום, לפיה היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים השלימה את פעולות החקירה בתיק וגיבשה תשתית ראייתית מוצקה נגד החשודים. כזכור, האירוע הקשה התרחש ב-11 ביולי, אז התקבל דיווח על אירוע אלימות חמור בדירת אירוח בשכונת נחלאות.

כוחות משטרה מתחנת לב הבירה שהגיעו למקום איתרו זירה קשה ובה שני פצועים, בהם רזי ז"ל שנמצא ללא רוח חיים לאחר שנדקר. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הוטלה החקירה על בלשי וחוקרי יל"פ ציון.

שבעה חשודים נעצרו - מעצרם הוארך

כבר בלילה הראשון שלאחר הרצח נעצרו שישה חשודים במעורבות במעשה. בהמשך הורחב מעגל המעצרים עם תפיסתם של חשודים נוספים בחשד למעורבות ישירה, שיבוש ראיות וסיוע בבריחה. החוקרים פקדו את הזירה ופעלו סביב השעון בצמוד לפרקליטות מחוז ירושלים.

כעת, עם גיבוש התשתית הראייתית, הוגשה נגד שבעת החשודים הצהרת תובע, ומעצרם הוארך בבית המשפט עד לתאריך 7 באוגוסט לצורך הגשת כתבי אישום חמורים. על פי החקירה, החשודים כוללים ארבעה קטינים ושלוש בגירות.

כפי שפורסם בכיכר השבת, פרטים מזעזעים נחשפו בבית המשפט על מעורבותן של שתי החשודות המרכזיות. על פי הנמסר, החשודות לא רק תכננו את הרצח והזמינו אותו, אלא צפו בו בזמן אמת באמצעות שיחת וידאו ואף דרבנו את המבצעים להחריף את אלימותם עד לתוצאה הקטלנית.

נציג המשטרה הדגיש בדיון את זלזולן החמור של החשודות בחיי אדם. עוד בטרם ההגעה לזירה, שלחה אחת החשודות הודעת איום תוקפנית לקורבן, בה הבהירה לו כי היא בדרכה "להראות לו" כיצד לנהוג בו.

במקביל לחקירת המעורבים הישירים, נעצרה גם קצינת שב"ס בחשד שסייעה לאחד החשודים להימלט ולשבש את החקירה. החשד הוא כי הקצינה, בת 34 מהוד השרון, מקיימת קשר עם אחיו של אחד החשודים - אסיר המרצה עונש מאסר במתקן שבו היא משרתת.