כיכר השבת
הפרשה המזעזעת

תיעוד דרמטי: החשודים ברצח בניהו רזי נחשפים ברגעים שלפני האירוע

מצלמות האבטחה בנחלאות תיעדו את החבורה צועדת יחד • שיחה מהירה ברחוב ומיד לאחר מכן - המשך לדירה | המשטרה השלימה את החקירה והגישה הצהרת תובע (משטרה)

1תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

תיעוד דרמטי ומזעזע פרסמה היום (שלישי) דוברות מרגעים ספורים לפני רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל בשכונת נחלאות בירושלים. במצלמות האבטחה נראים החשודים בפרשה כשהם צועדים יחד בלב השכונה, עוצרים לשיחה קצרה ברחוב, ולאחר מכן ממשיכים במהירות לעבר דירת האירוח שבה התרחש האירוע הקשה.

בסרטון שפורסם ניתן לראות מספר מעורבים חוצים את הכביש יחד. אחת הדמויות בולטת בחולצה לבנה, בעוד שאר חברי החבורה לבושים בשחור. בשלב מסוים נעצרת הקבוצה כולה סמוך לפינת רחוב ולרמזור, עומדת במעגל צפוף במשך כמה שניות, ומיד לאחר השיחה המהירה פונה החבורה יחד וממשיכה לצעוד במהירות לכיוון הדירה.

התיעוד החשוב מגיע על רקע הודעת המשטרה היום, לפיה היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים השלימה את פעולות החקירה בתיק וגיבשה תשתית ראייתית מוצקה נגד החשודים. כזכור, האירוע הקשה התרחש ב-11 ביולי, אז התקבל דיווח על אירוע אלימות חמור בדירת אירוח בשכונת נחלאות.

כוחות משטרה מתחנת לב הבירה שהגיעו למקום איתרו זירה קשה ובה שני פצועים, בהם רזי ז"ל שנמצא ללא רוח חיים לאחר שנדקר. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הוטלה החקירה על בלשי וחוקרי יל"פ ציון.

שבעה חשודים נעצרו - מעצרם הוארך

כבר בלילה הראשון שלאחר הרצח נעצרו שישה חשודים במעורבות במעשה. בהמשך הורחב מעגל המעצרים עם תפיסתם של חשודים נוספים בחשד למעורבות ישירה, שיבוש ראיות וסיוע בבריחה. החוקרים פקדו את הזירה ופעלו סביב השעון בצמוד לפרקליטות מחוז ירושלים.

כעת, עם גיבוש התשתית הראייתית, הוגשה נגד שבעת החשודים הצהרת תובע, ומעצרם הוארך בבית המשפט עד לתאריך 7 באוגוסט לצורך הגשת כתבי אישום חמורים. על פי החקירה, החשודים כוללים ארבעה קטינים ושלוש בגירות.

כפי שפורסם בכיכר השבת, פרטים מזעזעים נחשפו בבית המשפט על מעורבותן של שתי החשודות המרכזיות. על פי הנמסר, החשודות לא רק תכננו את הרצח והזמינו אותו, אלא צפו בו בזמן אמת באמצעות שיחת וידאו ואף דרבנו את המבצעים להחריף את אלימותם עד לתוצאה הקטלנית.

נציג המשטרה הדגיש בדיון את זלזולן החמור של החשודות בחיי אדם. עוד בטרם ההגעה לזירה, שלחה אחת החשודות הודעת איום תוקפנית לקורבן, בה הבהירה לו כי היא בדרכה "להראות לו" כיצד לנהוג בו.

במקביל לחקירת המעורבים הישירים, נעצרה גם קצינת שב"ס בחשד שסייעה לאחד החשודים להימלט ולשבש את החקירה. החשד הוא כי הקצינה, בת 34 מהוד השרון, מקיימת קשר עם אחיו של אחד החשודים - אסיר המרצה עונש מאסר במתקן שבו היא משרתת.

משטרהמעצרחקירהרצחשב"סבניהו רזי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פסולת אנושית . גרדום או מאסר עולם ללא חנינה .
שיע

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר