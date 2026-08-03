הנהגים לא חשדו בדבר: מה הסתתר בצד הכביש?

משטרת דנלן שבניו ג'רזי יצאה לאחרונה למבצע אכיפה נגד אחת התופעות המסוכנות בכבישים: נהגים שמשתמשים בטלפון הנייד בזמן הנהיגה. אלא שהפעם, השוטרים החליטו לוותר על שיטות האכיפה השגרתיות ולנסות משהו יצירתי בהרבה.

במסגרת המבצע הוצב באזור מרכז העיר שוטר שתפקידו היה לאתר נהגים שהחזיקו בטלפון או היו מוסחים בזמן הנהיגה. כדי להישאר בלתי נראה ככל האפשר, הוא השתמש בתחפושת יוצאת דופן במיוחד.

השוטר התחפש לשיח. כשהוא מוסווה בתוך הצמחייה ובידיו משקפת, הוא עקב אחר כלי הרכב החולפים וחיפש נהגים שהסיטו את תשומת לבם מהכביש. משם הועבר המידע לשוטרים אחרים, שהמתינו בהמשך הדרך כדי לעצור את הנהגים ולרשום להם דו"ח.

המטרה הייתה פשוטה: לגרום לנהגים להרגיש שהם אינם תחת מעקב, וכך לחשוף את מי שמשתמש בטלפון בזמן הנהיגה. במהלך מבצע שנמשך כשש שעות בלבד נרשמו 74 דו"חות לנהגים שנתפסו כשהם משתמשים בטלפון או נוהגים כשהם מוסחים.

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במשטרה הדגישו כי מדובר בבעיה משמעותית של בטיחות בדרכים. שימוש בטלפון בזמן נהיגה מסיט את תשומת הלב מהכביש, ועלול לגרום לנהג שלא להבחין בזמן בהולך רגל, רכב אחר או מכשול.

התחפושת החריגה הפכה במהירות את המבצע המקומי לסיפור שמשך תשומת לב ברשת. התמונות של השוטר כשהוא מוסווה בצמחייה, כשהוא אוחז במשקפת ומביט לעבר הכביש, הפכו את פעולת האכיפה למראה שקשה להתעלם ממנו.

במקום מכונית משטרה בולטת או שוטר שעומד בצד הדרך, הנהגים קיבלו תזכורת לכך שלפעמים מי שעוקב אחריהם כלל לא נראה כמו שוטר.

בארה"ב החוק אוסר על נהגים להשתמש בטלפון נייד או במכשיר נייד - והקנסות הם בין 200 עד 400 דולר עבור עבירה ראשונה.