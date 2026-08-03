כיכר השבת
מחוץ לתחנת משטרה

פיגוע התאבדות גרם למותם של 14 - רגע הפיצוץ תועד במצלמה | כך זה נראה  

לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בפיגוע התאבדות שאירע מחוץ לתחנת משטרה בצפון מערב פקיסטן | קבוצת חילוץ וכוחות משטרה פתחו במבצע נרחב באזור במטרה לעצור מעורבים וסייענים שאפשרו את הוצאת הפיגוע אל הפועל (בעולם)

לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בפיגוע התאבדות שאירע מחוץ לתחנת משטרה בצפון מערב פקיסטן. קבוצת חילוץ וכוחות משטרה פתחו במבצע נרחב באזור במטרה לעצור מעורבים וסייענים שאפשרו את הוצאת הפיגוע אל הפועל.

גורם במשטרה האזורית, פידה חוסיין, מסר כי בין קורבנות הפיצוץ הקטלני היו "חמישה שוטרים ושמונה אזרחים. האדם ה-14 נחשב למחבל המתאבד". הפיצוץ התרחש בעת שבסמוך התקיימה עצרת תמיכה במשטרה של תושבים מקומיים, אך עדיין לא הובהר אם היא הייתה היעד.

ארגון הטרור הפקיסטני "טהריק-א-טאליבן" פרסם הודעה רשמית שבה נטל אחריות על הפיגוע. בעקבות האירוע הקשה, ראש ממשלת פקיסטן מוחמד שהבז שריף פרסם הצהרה שבה הביע "צער עמוק וצער על פיגוע ההתאבדות".

הפיגוע התרחש באזור קבל שבמחוז סוואט, הממוקם בחבל חייבר פחטונחווה. אירוע זה מצטרף לעלייה חדה במיליטנטיות באזורי הגבול של פקיסטן בחודשים האחרונים, המכוונת בעיקר נגד כוחות הביטחון. ממשלת פקיסטן מאשימה את שלטון הטליבאן באפגניסטן במתן חסות למורדים, טענה שהוכחשה על ידם.

פקיסטןפיגועי התאבדות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר