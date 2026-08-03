לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-18 נוספים נפצעו בפיגוע התאבדות שאירע מחוץ לתחנת משטרה בצפון מערב פקיסטן. קבוצת חילוץ וכוחות משטרה פתחו במבצע נרחב באזור במטרה לעצור מעורבים וסייענים שאפשרו את הוצאת הפיגוע אל הפועל.

גורם במשטרה האזורית, פידה חוסיין, מסר כי בין קורבנות הפיצוץ הקטלני היו "חמישה שוטרים ושמונה אזרחים. האדם ה-14 נחשב למחבל המתאבד". הפיצוץ התרחש בעת שבסמוך התקיימה עצרת תמיכה במשטרה של תושבים מקומיים, אך עדיין לא הובהר אם היא הייתה היעד.

ארגון הטרור הפקיסטני "טהריק-א-טאליבן" פרסם הודעה רשמית שבה נטל אחריות על הפיגוע. בעקבות האירוע הקשה, ראש ממשלת פקיסטן מוחמד שהבז שריף פרסם הצהרה שבה הביע "צער עמוק וצער על פיגוע ההתאבדות".

הפיגוע התרחש באזור קבל שבמחוז סוואט, הממוקם בחבל חייבר פחטונחווה. אירוע זה מצטרף לעלייה חדה במיליטנטיות באזורי הגבול של פקיסטן בחודשים האחרונים, המכוונת בעיקר נגד כוחות הביטחון. ממשלת פקיסטן מאשימה את שלטון הטליבאן באפגניסטן במתן חסות למורדים, טענה שהוכחשה על ידם.