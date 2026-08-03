"אני מעדיף את האחרים" "זה עוד יותר גרוע" | הכתבת ניסתה לשאול את טראמפ - לתגובה הזאת היא לא ציפתה כתבת של רשת ABC, שהתמודדה מול נשיא ארה"ב בבית המשפט, הפנתה שאלה לנשיא ארה"ב כאשר בתגובה הוא שאל היכן היא עובדת | לתגובה הזאת היא לא ציפתה | צפו (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 10:34