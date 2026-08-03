כיכר השבת
"אני מעדיף את האחרים"

"זה עוד יותר גרוע" | הכתבת ניסתה לשאול את טראמפ - לתגובה הזאת היא לא ציפתה

כתבת של רשת ABC, שהתמודדה מול נשיא ארה"ב בבית המשפט, הפנתה שאלה לנשיא ארה"ב כאשר בתגובה הוא שאל היכן היא עובדת | לתגובה הזאת היא לא ציפתה | צפו (בעולם) 

טראמפ במטוס הנשיאותי
טראמפ במטוס הנשיאותי| צילום: צילום: הבית הלבן

נשיא ארצות הברית תועד על סיפון מטוס הנשיאות אייר פורס 1 בזמן שעיתונאית פנתה אליו במטרה להציג שאלה. טראמפ הפסיק את תחילת הדברים כדי לברר את זהות כלי התקשורת אותו היא מייצגת ושאל "BBC?".

העיתונאית מיהרה לתקן את הדברים והבהירה כי היא מייצגת את רשת התקשורת ABC.

לאחר ששמע את התשובה הגיב הנשיא טראמפ ואמר "אוי, ABC. זה גרוע יותר".

העיתונאית ניסתה להמשיך בניסוח השאלה, אך הנשיא הוסיף והבהיר את עמדתו לגבי כלי התקשורת כשאמר "אני מעדיף את ה-BBC".

האירוע זכה לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות, כולל באחד מחשבונותיו הרשמיים של הבית הלבן.

המתיחות בין הנשיא לרשת התקשורת האמריקנית הגיעה בהמשך לשיאה בתביעת דיבה שהגיש טראמפ נגד ABC News והמגיש ג'ורג' סטפנופולוס. התביעה הסתיימה בהסדר פשרה במסגרתו הסכימה הרשת להעביר 15 מיליון דולרים לקרן הספרייה הנשיאותית של טראמפ, לשלם מיליון דולר נוספים עבור שכר טרחת עורכי דינו, ולהתנצל פומבית על אמירות שגויות שנאמרו במהלך שידור חי.

דונלד טראמפאייר פורס 1ABC

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר