נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תועד על סיפון מטוס הנשיאות אייר פורס 1 בזמן שעיתונאית פנתה אליו במטרה להציג שאלה. טראמפ הפסיק את תחילת הדברים כדי לברר את זהות כלי התקשורת אותו היא מייצגת ושאל "BBC?".
העיתונאית מיהרה לתקן את הדברים והבהירה כי היא מייצגת את רשת התקשורת ABC.
לאחר ששמע את התשובה הגיב הנשיא טראמפ ואמר "אוי, ABC. זה גרוע יותר".
העיתונאית ניסתה להמשיך בניסוח השאלה, אך הנשיא הוסיף והבהיר את עמדתו לגבי כלי התקשורת כשאמר "אני מעדיף את ה-BBC".
האירוע זכה לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות, כולל באחד מחשבונותיו הרשמיים של הבית הלבן.
המתיחות בין הנשיא לרשת התקשורת האמריקנית הגיעה בהמשך לשיאה בתביעת דיבה שהגיש טראמפ נגד ABC News והמגיש ג'ורג' סטפנופולוס. התביעה הסתיימה בהסדר פשרה במסגרתו הסכימה הרשת להעביר 15 מיליון דולרים לקרן הספרייה הנשיאותית של טראמפ, לשלם מיליון דולר נוספים עבור שכר טרחת עורכי דינו, ולהתנצל פומבית על אמירות שגויות שנאמרו במהלך שידור חי.
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